Секреты бережного ухода: как душ каждый день может навредить твоей коже после 65

Возрастная кожа и душ: 5 рекомендаций, как сохранить здоровье дермы после 65

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневный душ стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако с возрастом кожа становится более чувствительной, и частое мытьё может нанести ей вред. Пожилым людям следует пересмотреть свои привычки и обратить внимание на рекомендации специалистов.

Фото: https://www.moeplumbing.com/images/blog/shutterstock_94123312.jpg Душ

Как старение влияет на кожу?

С возрастом кожа претерпевает значительные изменения. Она теряет эластичность, становится суше и тоньше, что делает её более уязвимой к внешним воздействиям. Подобно коже младенцев, кожа пожилых людей требует более бережного ухода.

Дерматологи акцентируют внимание на том, что слишком частое мытьё может нарушить естественный защитный барьер кожи. Чрезмерное очищение удаляет полезные микроорганизмы, которые помогают поддерживать здоровье кожи, что может привести к сухости, раздражению и ухудшению барьерных функций, пишет cmu.fr.

Рекомендации для людей старше 65 лет

Эксперты советуют пожилым людям сократить частоту принятия душа до двух раз в неделю. Это помогает сохранить здоровье кожи и поддерживает её естественный баланс.

Дерматолог Сильви Мом рекомендует после 65-70 лет принимать душ ежедневно, но использовать мыло только через день. Это позволяет избежать пересушивания и раздражения кожи.

Полезные рекомендации для всех

Эти советы актуальны не только для пожилых людей. Многие люди принимают душ слишком часто, что может нарушить естественный баланс кожи.

Мари Журдан подчёркивает важность ухода за участками тела, склонными к потоотделению и накоплению бактерий, такими как подмышки, между пальцами ног и интимные зоны. Для поддержания гигиены достаточно принимать душ несколько раз в неделю.

Важно учитывать индивидуальные особенности. После интенсивных тренировок или физической активности может потребоваться более тщательное очищение.

Информация о потенциальном вреде частого мытья побудила многих пересмотреть свои привычки. Сокращение частоты принятия душа и сосредоточение на уходе за ключевыми зонами помогают сохранить кожу мягкой и здоровой.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

