Аденома: Частый секс не избавит от нее, но спасет от рака

После 45 лет одной из самых неприятных болезней для мужчин становится аденома простаты.

При этом, многие уверены, что если они будут заниматься сексом где можно и где нельзя, то сумеют избежать этого диагноза, или отодвинуть его как можно дальше во времени.

На самом деле, сама по себе сексуальная активность мужчины на процесс гиперплазии (увеличения) предстательной железы никак не влияет, — говорит академик Европейской академии андрологии Михаил Корякин. — Если связь и есть, то она более опосредована.

Мужчины с сильной половой конституцией, ведущие активную сексуальную жизнь, имеют более высокий уровень мужского полового гормона тестостерона.

Высокий уровень тестостерона

вкупе с возрастом мужчины —

это два из основных факторов риска возникновения аденомы предстательной железы.

То есть, чем больше тестостерона и чем старше мужчина, тем выше вероятность гиперплазии простаты. Но будет ли мужчина при этом совершать ежедневные сексуальные подвиги, или нет, на процесс развития заболевания не повлияет никак.

С другой стороны, высокая сексуальная активность говорит, прежде всего, о его хорошем здоровье, и по последним научным данным, снижает риск другого более грозного заболевания — рака предстательной железы.

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