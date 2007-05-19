Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Томске задержали мужчину, устроившего забег по машинам
Генсек ООН предупредил о приближении глобальной катастрофы
Соратники Моргенштерна впервые прокомментировали его "отправку" в армию
США поддерживают вступление Украины в НАТО, заявили в Белом доме
Жена Игоря Николаева раскрыла секрет стройной фигуры
Бузова впервые обратилась к подписчикам после операции — видео
Россиян предупредили об опасности прогулок под дождём
В результате полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли 25 человек
Елена Проклова продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами

Аденома: Частый секс не избавит от нее, но спасет от рака

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

После 45 лет одной из самых неприятных болезней для мужчин становится аденома простаты.

Аденома: Частый секс не избавит от нее, но спасет от рака

При этом, многие уверены, что если они будут заниматься сексом где можно и где нельзя, то сумеют избежать этого диагноза, или отодвинуть его как можно дальше во времени.

На самом деле, сама по себе сексуальная активность мужчины на процесс гиперплазии (увеличения) предстательной железы никак не влияет, — говорит академик Европейской академии андрологии Михаил Корякин. — Если связь и есть, то она более опосредована.

Мужчины с сильной половой конституцией, ведущие активную сексуальную жизнь, имеют более высокий уровень мужского полового гормона тестостерона.

  • Высокий уровень тестостерона
  • вкупе с возрастом мужчины —

это два из основных факторов риска возникновения аденомы предстательной железы.

То есть, чем больше тестостерона и чем старше мужчина, тем выше вероятность гиперплазии простаты. Но будет ли мужчина при этом совершать ежедневные сексуальные подвиги, или нет, на процесс развития заболевания не повлияет никак.

С другой стороны, высокая сексуальная активность говорит, прежде всего, о его хорошем здоровье, и по последним научным данным, снижает риск другого более грозного заболевания — рака предстательной железы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Аденома простаты советы уролога 10 правил профилактики
Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Глава МИД Румынии назвал Чёрное море "озером НАТО"
Недержание мочи: как забыть о проблеме
Киста почки - никакого повода для паники
Мифы о причинах простатита и избавлении от него
Эксперт прокомментировал запрет правительства на вывоз гречки из России
Аденома: Частый секс не избавит от нее, но спасет от рака
Тыквенные семечки борются с аденомой простаты
"Розовые очки" времен СССР: по каким правилам играет Россия
В Томске задержали мужчину, устроившего забег по машинам
Зеленый чай защитит от рака?
Популярное
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать

Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.

Краснеет лицо: почему и что делать
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Общество
Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов
Маммология
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Любовь Степушова Комментарий Лаврова по Казахстану оказался неудачным Любовь Степушова Александр Артамонов "Война камней": почему дети Палестины умирают Александр Артамонов Олег Артюков Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов Олег Артюков
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: негатив от гинекологов
Азербайджан
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 Мая
Расположение плаценты: что нужно знать
Репродуктология
Расположение плаценты: что нужно знать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников