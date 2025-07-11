Кто рискует в жару больше всех: эти группы населения в зоне риска

Профессор Богачев: люди с рядом заболеваний особенно уязвимы в жару

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди с заболеваниями сердца, легких, ожирением и диабетом наиболее уязвимы в период сильной жары. Об этом Pravda.Ru сообщил профессор РГМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Вадим Богачев.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жара

Профессор отметил, что жаркая и влажная погода представляет серьезную опасность для пациентов с хроническими заболеваниями.

"Сердечно-сосудистая система, гипертоники, пациенты, у которых хроническая легочная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь лёгких, потому что кроме того, что жарко, еще и влажно. Вот это больные с ишемической болезнью сердца, это больные с сахарным диабетом, это больные с так называемым морбидным ожирением", — пояснил Богачев.

По его словам, в эту группу риска попадает большое количество людей среднего и пожилого возраста.

"Гипертония сейчас — это молодая болезнь относительно. Хроническая бронхолегочная патология тоже на сегодняшний день молодеет из-за всяких вейпов, табакокурения и так далее. И избыточная масса тела — это тоже, в общем, проблема цивилизационная", — добавил профессор.

Пациенты с почечными заболеваниями, по словам врача, чувствуют себя в такую погоду лучше, чем остальные.

"А потому что у них, как сказать, идет активное испарение, то есть у них плохо выводится жидкость почками. А идет активное испарение с потом", — объяснил Богачев.

Специалист подчеркнул, что пациентам из группы риска особенно важно избегать перегрева и прямых солнечных лучей.

"Рекомендовано меньше находиться на солнце, то есть стараться находиться в тени, в кондиционируемых помещениях", — отметил врач.

Он добавил, что употребление большого количества воды может оказаться вредным.

"У пациентов, у которых есть сердечная недостаточность, у которых есть гипертоническая болезнь... дополнительный объем жидкости просто приведет к декомпенсации", — предупредил профессор.

По его словам, здоровые люди, напротив, могут и должны пить больше, особенно при повышенном потоотделении. Однако у людей с заболеваниями это может вызвать ухудшение состояния.

Еще одна опасность жары — дефицит электролитов.

"Когда человек начинает активно потеть, его, что называется, начинает тянуть на солененькое, они теряют там калий, натрий и так далее", — подчеркнул Богачев.

Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендует перемещаться по городу только в кондиционированном транспорте, выходить из дома рано утром или поздно вечером, а также использовать любые способы охлаждения.