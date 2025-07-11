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Витаминные капельницы: когда применение может ударить по здоровью

Кардиолог Кондрахин: применение витаминных капельниц может нанести здоровью вред
Здоровье

Кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Pravda. Ru предупредил об опасности "вливания" витаминов без наличия заболеваний.

Иньекция, капельница
Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Nichelle Anderson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иньекция, капельница

В последнее время витаминные капельницы пользуются большой популярностью у тех, кто хочет "поднять жизненный тонус" и улучшить общее самочувствие. У кардиолога Андрея Кондрахина на это счёт своё мнение.

"Нет такого диагноза "поднять жизненный тонус”. Диагнозов по этому пункту нет, и вопрос "чего лечим” — это вопрос номер один. Поэтому просто капельницы чего-то там поднимать они, по большому счёту, вне закона", — считает врач.

Для здоровых людей витаминные капельницы без наличия заболеваний не принесут пользы, уверен эксперт.

"Если здоровый человек приходит чего-то покапать, это абсолютно бесполезное занятие. У здорового человека все должно быть нормально, а что-то улучшить мы не можем, потому что организм не улучшает ничего, он выводит лишнее. Это просто лишняя нагрузка на почки", — комментирует миф о пользе витаминных капельниц собеседник Pravda. Ru.

В некоторых случаях витаминные капельницы действительно необходимы, добавляет Андрей Кондрахин.

"Особенно если есть авитаминоз, есть отдельная болезнь. Тогда мы назначаем, корректируем, если выставлен диагноз. Болезнь мы исправляем, капаем витамины, потому что это лекарственное вещество, которое необходимо человеку получить. Иначе у него будут дальше безобразия с организмом. Здесь однозначные лекарства и однозначная помощь. И, конечно, человеку станет легче, потому что у него нехватка витаминов", — резюмировал кардиолог.

Уточнения

Внутриве́нное влива́ние или капельная инфузия (внутривенная инфузия) — процесс введения жидкостей, лекарственных средств или препаратов/компонентов крови в венозный сосуд.
 

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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