Глоток с привкусом беды: чем опасна вода из нагретой солнцем бутылки

Вода в пластиковой бутылке на солнце становится токсичной: как избежать рисков

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом бутылка с водой может казаться спасением. Но если она полдня пролежала на пляже, в машине или на подоконнике, рисков больше, чем пользы. Рассказываем, почему стоит быть осторожным и что делать, чтобы избежать последствий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бутылка с ледяной водой

Пластик на жаре: яд в каждой капле

Одноразовые пластиковые бутылки особенно чувствительны к солнечному свету. Под действием высокой температуры происходит следующее:

Материал начинает выделять токсичные соединения, особенно при длительном нагревании.

Вода в такой бутылке может содержать вещества, влияющие на гормоны и иммунитет.

Чем дешевле пластик, тем выше риск.

Металл и стекло — не всегда спасение

Многоразовые бутылки выглядят надёжнее. Но если оставить их на солнце — результат не лучше:

Металл и стекло нагреваются как сковородка, особенно в машине или на балконе.

Тёплая жидкость — идеальная среда для бактерий.

УФ-лучи могут нарушить целостность покрытия, появится запах или привкус.

И если бутылку давно не мыли — в ней уже могут поселиться микробы.

Что делать, если вода нагрелась

Если есть сомнения — не пейте. Вот пошаговый алгоритм:

Вылейте воду, даже если она выглядит нормальной.

Промойте бутылку мягким средством и ершиком.

Обязательно высушите тару полностью перед следующим использованием.

Как правильно хранить воду в жару

Чтобы вода оставалась безопасной и вкусной:

Не оставляйте бутылки под прямыми лучами солнца — ни дома, ни в авто.

Храните их в тени, сумке-холодильнике или термосе.

Мойте тару ежедневно, особенно если используете её повторно.

По возможности — налейте воду из стеклянной бутылки в термос с защитой от перегрева.

Что пить, чтобы не перегреться

Правильный выбор напитков в жару помогает избежать обезвоживания:

Минеральная вода: лучший вариант: восполняет соли, уменьшает судороги.

Газированная минералка усиливает жажду, из-за чего вы пьёте чаще — это даже хорошо.

Избегайте алкоголя, сладких и крепких напитков: они сушат организм.

Главное правило лета

Если вода нагрелась на солнце — не рискуйте здоровьем. Даже если кажется, что "ничего страшного", внутрь могут попасть бактерии или вредные вещества. Лучше налить новую воду и хранить её правильно, чем потом лечиться от отравления или инфекции.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения.

