Стрелка весов предательски замерла? Возможно, вам просто нужен сон и макароны

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3:21
Здоровье

Пытаетесь сбросить вес, но стрелка весов упрямо стоит на месте? Или сначала всё шло отлично, а потом — как будто кто-то нажал на паузу? Возможно, ваше тело вовсе не "ленивое" — оно просто защищается.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Сегодня разберёмся, почему организм отказывается худеть, и как мягко, без насилия, снова запустить процесс снижения веса.

Ваш организм не враг — он просто выживает

Главное, что нужно понять: организм воспринимает резкое похудение как стресс. Если вы урезали рацион до минимума, исключили жиры, сахар и перешли на салаты и гречку — тело решает, что наступил голодный год. Результат:

  • Замедляется обмен веществ.
  • Усиливается чувство голода.
  • Падает уровень энергии.
  • Откладывается жир "на чёрный день".

Парадокс в том, что жёсткие диеты делают похудение только труднее.

Чего ещё боится ваш метаболизм

Вот основные причины, по которым вес замирает или даже возвращается:

  • Стресс и недосып: кортизол — гормон стресса — буквально заставляет тело "запасать" жир, особенно на животе. А нехватка сна — прямой путь к перееданию.
  • Мало движения: даже если вы тренируетесь, но всё остальное время сидите — ваш расход энергии ничтожно мал. Тут вступает в игру NEAT — вся активность вне спорта: прогулки, лестницы, уборка, поездки на велосипеде.
  • Гормональные сбои: гипотиреоз, инсулинорезистентность, СПКЯ (синдром поликистозных яичников) — всё это может тормозить похудение, даже при правильном питании.
  • Проблемы с микробиотой: если кишечник работает плохо, снижается усвоение питательных веществ и замедляется метаболизм.

Вес замер? Это не конец, а естественная остановка

Такая остановка называется "весовое плато". Организм привыкает к новому ритму и весу — и не хочет расставаться с тем, что осталось.

Важно: не форсируйте! Вместо того чтобы снова урезать калории, попробуйте

  • Пересчитать дневную норму калорий: она уменьшается с весом.
  • Временно повысить калорийность на 10-15%: это даст метаболизму "толчок".
  • Сменить тип тренировок: добавить силовые, растяжку, плавание.
  • Увеличить NEAT: ходите больше, двигайтесь вне зала.
  • Работайте со сном и уровнем стресса.

Что делать, чтобы не застрять снова

  • Не голодайте — пусть в рационе будут белки, жиры, сложные углеводы.
  • Спите не меньше 7-8 часов - это реально помогает худеть.
  • Отслеживайте уровень стресса и делайте перерывы, если чувствуете усталость от процесса.
  • Не сравнивайте себя с другими — каждый организм уникален.

Вес — это не враг, а зеркало вашего состояния

Если тело "не худеет", значит, оно ищет баланс. Это не лень, не слабость и не повод для самобичевания. Это сигнал: замедлись, послушай себя, пересмотри подход.

Путь к устойчивому снижению веса — не через запреты и стресс, а через гибкость, осознанность и заботу о себе. Уважайте свой организм, и он отплатит вам лёгкостью и энергией.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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