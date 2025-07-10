Тело кричит SOS: жара режет кровь и душит сердце — на что на самом деле жалуется организм

Жара не просто делает улицы невыносимыми — она заставляет сердце работать с перегрузкой, кровь сгущается, и риск тромбов резко возрастает. Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал почему высокая температура опасна для сердца, как распознать тепловой удар и что делать, если стало плохо на улице.
Когда тело нагревается и мы потеем, организм теряет много жидкости. Вода — основа крови, которая на 90% состоит из неё. При обезвоживании кровь становится густой и вязкой, а сердце приходится сильнее напрягаться, чтобы прокачать её по сосудам, особенно мелким капиллярам.
«Солнечный свет и жара „воруют“ воду из организма, потому что мы нагреваемся, и вода испаряется, охлаждая нас. А вода — это универсальный растворитель, и кровь на 90% состоит из воды. Когда жидкости мало, кровь сгущается, становится вязкой, и сердцу тяжело ее качать», — объяснил кардиолог.
Густая кровь течёт медленнее, может застаиваться, образуя мелкие тромбы. Если эти тромбы сливаются, возникает риск закупорки сосуда — инсульт или инфаркт.
«Представьте: капилляры такие тонкие, что туда может пройти только один эритроцит за раз. Если кровь густая, она еле протискивается, возникает ишемия — нехватка кровоснабжения. Если кровь встанет, образуется тромб. Собрался тромб — это инсульт или инфаркт. Вот почему жара так опасна», — предупредил Кондрахин.
Тепловой удар случается, когда организм перестаёт эффективно отдавать тепло. Он возникает не только на солнце, но и в душных помещениях, транспорте или бане.
Тепловой удар — это перегрев организма, при котором нарушается теплоотдача. Важно понимать, что солнечный удар — это перегрев головы от солнца, а тепловой может случиться и без солнца, просто от высокой температуры воздуха.
Основные симптомы теплового удара:
Когда человек начинает чувствовать сильную слабость, звон в ушах, хочется сесть или лечь, это уже первые признаки теплового удара. Потом может появиться рвота, мелькание мушек, шум в голове, и человек может упасть в обморок.
Если почувствовали недомогание в жару, нужно действовать незамедлительно — промедление может привести к серьёзным осложнениям.
Если появились слабость, головокружение, шум в ушах или потемнение в глазах, важно остановиться и помочь телу остыть.
Как только появилось ощущение недомогания, не нужно себя заставлять продолжать работать или идти дальше. Сядьте в тени, отдохните, это не каприз организма, а сигнал, что он перегревается.
Первая помощь при перегреве:
Если нет сил сидеть, ложитесь в тени, ноги поднимите выше головы. Это поможет избежать потери сознания. После улучшения самочувствия вставайте аккуратно. Если состояние ухудшается, вызывайте скорую.
Потеря сознания — повод для вызова скорой, ведь это может быть инсульт или проблемы с сердцем, где каждая минута важна.
Кардиолог отмечает, что некоторые препараты усиливают риск перегрева и обезвоживания:
Людям, принимающим эти лекарства, нужно быть особенно осторожными в жару.
Если хочется пить — это уже сигнал обезвоживания. Важно пить регулярно, маленькими глотками каждые 5–7 минут. Норма зависит от активности и условий, главное — не ждать жажды и всегда иметь воду с собой.
При температуре +30…+35 °C и выше лучше ограничить пребывание на улице, особенно людям с сердечными заболеваниями и гипертоникам.
Рекомендации для выхода на улицу:
Важно своевременно распознавать первые симптомы перегрева и принимать правильные меры — отдыхать в тени, пить воду небольшими глотками и приподнимать ноги. Игнорирование этих сигналов может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до инсульта или инфаркта. Забота о себе в жару — залог здоровья и жизни, сообщает URA.RU.
Теплово́й уда́р — следствие перегрева организма.
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