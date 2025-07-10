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Тело кричит SOS: жара режет кровь и душит сердце — на что на самом деле жалуется организм

Тепловой удар: как жара влияет на сердце и кровь — объясняет кардиолог
6:20
Здоровье

Жара не просто делает улицы невыносимыми — она заставляет сердце работать с перегрузкой, кровь сгущается, и риск тромбов резко возрастает. Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал почему высокая температура опасна для сердца, как распознать тепловой удар и что делать, если стало плохо на улице.

жара
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
жара

Почему жара опасна для сердца

Когда тело нагревается и мы потеем, организм теряет много жидкости. Вода — основа крови, которая на 90% состоит из неё. При обезвоживании кровь становится густой и вязкой, а сердце приходится сильнее напрягаться, чтобы прокачать её по сосудам, особенно мелким капиллярам.

«Солнечный свет и жара „воруют“ воду из организма, потому что мы нагреваемся, и вода испаряется, охлаждая нас. А вода — это универсальный растворитель, и кровь на 90% состоит из воды. Когда жидкости мало, кровь сгущается, становится вязкой, и сердцу тяжело ее качать», — объяснил кардиолог.

Густая кровь течёт медленнее, может застаиваться, образуя мелкие тромбы. Если эти тромбы сливаются, возникает риск закупорки сосуда — инсульт или инфаркт.

«Представьте: капилляры такие тонкие, что туда может пройти только один эритроцит за раз. Если кровь густая, она еле протискивается, возникает ишемия — нехватка кровоснабжения. Если кровь встанет, образуется тромб. Собрался тромб — это инсульт или инфаркт. Вот почему жара так опасна», — предупредил Кондрахин.

Как понять, что начался тепловой удар

Тепловой удар случается, когда организм перестаёт эффективно отдавать тепло. Он возникает не только на солнце, но и в душных помещениях, транспорте или бане.

Тепловой удар — это перегрев организма, при котором нарушается теплоотдача. Важно понимать, что солнечный удар — это перегрев головы от солнца, а тепловой может случиться и без солнца, просто от высокой температуры воздуха.

Основные симптомы теплового удара:

  • Резкая слабость, ощущение, что «валишься с ног»
  • Сонливость, непреодолимое желание лечь
  • Шум в ушах, звон, заложенность, мелькание мушек перед глазами
  • Головная боль, головокружение
  • Тошнота и рвота
  • Учащённое сердцебиение
  • Ощущение приближающейся потери сознания

Когда человек начинает чувствовать сильную слабость, звон в ушах, хочется сесть или лечь, это уже первые признаки теплового удара. Потом может появиться рвота, мелькание мушек, шум в голове, и человек может упасть в обморок.

Если почувствовали недомогание в жару, нужно действовать незамедлительно — промедление может привести к серьёзным осложнениям.

Что делать при тепловом ударе

Если появились слабость, головокружение, шум в ушах или потемнение в глазах, важно остановиться и помочь телу остыть.

Как только появилось ощущение недомогания, не нужно себя заставлять продолжать работать или идти дальше. Сядьте в тени, отдохните, это не каприз организма, а сигнал, что он перегревается.

Первая помощь при перегреве:

  • Перейдите в тень или прохладное место
  • Сядьте или лягте с приподнятыми ногами — это улучшит кровообращение в мозге
  • Пейте воду маленькими глотками, не залпом
  • Смочите лицо, шею, руки и голову водой
  • Ослабьте или снимите тесную одежду
  • Не паникуйте и избегайте резких движений

Если нет сил сидеть, ложитесь в тени, ноги поднимите выше головы. Это поможет избежать потери сознания. После улучшения самочувствия вставайте аккуратно. Если состояние ухудшается, вызывайте скорую.

Когда вызывать скорую

  • Потеря сознания
  • Сильная, не проходящая головная боль
  • Нарушение речи или координации
  • Слабость в конечностях, перекос лица (симптомы инсульта)
  • Резкая боль в груди или учащённое сердцебиение

Потеря сознания — повод для вызова скорой, ведь это может быть инсульт или проблемы с сердцем, где каждая минута важна.

Лекарства, повышающие риск теплового удара

Кардиолог отмечает, что некоторые препараты усиливают риск перегрева и обезвоживания:

  • Мочегонные препараты — выводят воду из организма
  • Гормональные средства — влияют на обмен веществ и теплообмен
  • Нестероидные противовоспалительные препараты — задерживают воду, ухудшая кровообращение

Людям, принимающим эти лекарства, нужно быть особенно осторожными в жару.

Сколько пить воды в жару

Если хочется пить — это уже сигнал обезвоживания. Важно пить регулярно, маленькими глотками каждые 5–7 минут. Норма зависит от активности и условий, главное — не ждать жажды и всегда иметь воду с собой.

Ошибки при оказании помощи

  • Не давайте лекарства без назначения врача
  • Не обливайте ледяной водой — это может вызвать спазмы сосудов
  • Не оставляйте пострадавшего на солнце — обязательно перенесите в тень
  • Не игнорируйте ухудшение состояния — при необходимости вызывайте скорую
  • Оценивайте обстановку, чтобы не подвергнуть себя опасности

Как подготовиться к жаре

При температуре +30…+35 °C и выше лучше ограничить пребывание на улице, особенно людям с сердечными заболеваниями и гипертоникам.

Рекомендации для выхода на улицу:

  • Носите лёгкую, хлопковую, светлую одежду
  • Закрывайте голову шляпой или кепкой
  • Избегайте интенсивных физических нагрузок
  • Пейте воду регулярно маленькими глотками
  • Откажитесь от алкоголя и кофеина в жару

 Важно своевременно распознавать первые симптомы перегрева и принимать правильные меры — отдыхать в тени, пить воду небольшими глотками и приподнимать ноги. Игнорирование этих сигналов может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до инсульта или инфаркта. Забота о себе в жару — залог здоровья и жизни, сообщает URA.RU.

Уточнения

Теплово́й уда́р — следствие перегрева организма.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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