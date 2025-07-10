Тело кричит SOS: жара режет кровь и душит сердце — на что на самом деле жалуется организм

Тепловой удар: как жара влияет на сердце и кровь — объясняет кардиолог

6:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жара не просто делает улицы невыносимыми — она заставляет сердце работать с перегрузкой, кровь сгущается, и риск тромбов резко возрастает. Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал почему высокая температура опасна для сердца, как распознать тепловой удар и что делать, если стало плохо на улице.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ жара

Почему жара опасна для сердца

Когда тело нагревается и мы потеем, организм теряет много жидкости. Вода — основа крови, которая на 90% состоит из неё. При обезвоживании кровь становится густой и вязкой, а сердце приходится сильнее напрягаться, чтобы прокачать её по сосудам, особенно мелким капиллярам.

«Солнечный свет и жара „воруют“ воду из организма, потому что мы нагреваемся, и вода испаряется, охлаждая нас. А вода — это универсальный растворитель, и кровь на 90% состоит из воды. Когда жидкости мало, кровь сгущается, становится вязкой, и сердцу тяжело ее качать», — объяснил кардиолог.

Густая кровь течёт медленнее, может застаиваться, образуя мелкие тромбы. Если эти тромбы сливаются, возникает риск закупорки сосуда — инсульт или инфаркт.

«Представьте: капилляры такие тонкие, что туда может пройти только один эритроцит за раз. Если кровь густая, она еле протискивается, возникает ишемия — нехватка кровоснабжения. Если кровь встанет, образуется тромб. Собрался тромб — это инсульт или инфаркт. Вот почему жара так опасна», — предупредил Кондрахин.

Как понять, что начался тепловой удар

Тепловой удар случается, когда организм перестаёт эффективно отдавать тепло. Он возникает не только на солнце, но и в душных помещениях, транспорте или бане.

Тепловой удар — это перегрев организма, при котором нарушается теплоотдача. Важно понимать, что солнечный удар — это перегрев головы от солнца, а тепловой может случиться и без солнца, просто от высокой температуры воздуха.

Основные симптомы теплового удара:

Резкая слабость, ощущение, что «валишься с ног»

Сонливость, непреодолимое желание лечь

Шум в ушах, звон, заложенность, мелькание мушек перед глазами

Головная боль, головокружение

Тошнота и рвота

Учащённое сердцебиение

Ощущение приближающейся потери сознания

Когда человек начинает чувствовать сильную слабость, звон в ушах, хочется сесть или лечь, это уже первые признаки теплового удара. Потом может появиться рвота, мелькание мушек, шум в голове, и человек может упасть в обморок.

Если почувствовали недомогание в жару, нужно действовать незамедлительно — промедление может привести к серьёзным осложнениям.

Что делать при тепловом ударе

Если появились слабость, головокружение, шум в ушах или потемнение в глазах, важно остановиться и помочь телу остыть.

Как только появилось ощущение недомогания, не нужно себя заставлять продолжать работать или идти дальше. Сядьте в тени, отдохните, это не каприз организма, а сигнал, что он перегревается.

Первая помощь при перегреве:

Перейдите в тень или прохладное место

Сядьте или лягте с приподнятыми ногами — это улучшит кровообращение в мозге

Пейте воду маленькими глотками, не залпом

Смочите лицо, шею, руки и голову водой

Ослабьте или снимите тесную одежду

Не паникуйте и избегайте резких движений

Если нет сил сидеть, ложитесь в тени, ноги поднимите выше головы. Это поможет избежать потери сознания. После улучшения самочувствия вставайте аккуратно. Если состояние ухудшается, вызывайте скорую.

Когда вызывать скорую

Потеря сознания

Сильная, не проходящая головная боль

Нарушение речи или координации

Слабость в конечностях, перекос лица (симптомы инсульта)

Резкая боль в груди или учащённое сердцебиение

Потеря сознания — повод для вызова скорой, ведь это может быть инсульт или проблемы с сердцем, где каждая минута важна.

Лекарства, повышающие риск теплового удара

Кардиолог отмечает, что некоторые препараты усиливают риск перегрева и обезвоживания:

Мочегонные препараты — выводят воду из организма

Гормональные средства — влияют на обмен веществ и теплообмен

Нестероидные противовоспалительные препараты — задерживают воду, ухудшая кровообращение

Людям, принимающим эти лекарства, нужно быть особенно осторожными в жару.

Сколько пить воды в жару

Если хочется пить — это уже сигнал обезвоживания. Важно пить регулярно, маленькими глотками каждые 5–7 минут. Норма зависит от активности и условий, главное — не ждать жажды и всегда иметь воду с собой.

Ошибки при оказании помощи

Не давайте лекарства без назначения врача

Не обливайте ледяной водой — это может вызвать спазмы сосудов

Не оставляйте пострадавшего на солнце — обязательно перенесите в тень

Не игнорируйте ухудшение состояния — при необходимости вызывайте скорую

Оценивайте обстановку, чтобы не подвергнуть себя опасности

Как подготовиться к жаре

При температуре +30…+35 °C и выше лучше ограничить пребывание на улице, особенно людям с сердечными заболеваниями и гипертоникам.

Рекомендации для выхода на улицу:

Носите лёгкую, хлопковую, светлую одежду

Закрывайте голову шляпой или кепкой

Избегайте интенсивных физических нагрузок

Пейте воду регулярно маленькими глотками

Откажитесь от алкоголя и кофеина в жару

Важно своевременно распознавать первые симптомы перегрева и принимать правильные меры — отдыхать в тени, пить воду небольшими глотками и приподнимать ноги. Игнорирование этих сигналов может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до инсульта или инфаркта. Забота о себе в жару — залог здоровья и жизни, сообщает URA.RU.

Уточнения

Теплово́й уда́р — следствие перегрева организма.

