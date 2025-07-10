Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперимент в Египте: золото уменьшает ожирение без потери мышц
Как получить хрустящие куриные бёдрышки: 5 правил кухонных гуру
Как правильно расставить розетки на кухне: советы дизайнеров
Шимпанзе начали засовывать траву в уши и ягодицы: культурное поведение животных
США вводят 50% тарифы на бразильский кофе, говядину и нефть — последствия для рынков
Приговорённый к четырём годам тюрьмы блогер-миллионник Хиза вышел на свободу досрочно
Причины жирной кожи при нормальном рационе: мнение специалистов
BLM объявило продажу нефтегазовых земель площадь 45 тысяч акров в Вайоминге
Без аттестации — ни шагу! Как 409 специалистов меняют лицо туризма в Нижнем Новгороде

Молодой и в группе риска: 14 заблуждений о сердце, которые могут стоить вам жизни

Кардиологи разоблачают: 14 мифов о профилактике инфаркта, которые могут вам навредить
4:12
Здоровье

6 июля во всем мире отмечается День кардиолога — повод напомнить, что сердце нуждается в нашей заботе каждый день. Болезни сердца сегодня стремительно "молодеют": инфаркты случаются у людей в 30, а иногда и в 20 лет.

врач в больнице
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
врач в больнице

По словам врача-кардиолога Тюменского кардиоцентра Натальи Шипицыной:

"Молодой возраст больше не гарантирует защиты от инфаркта — в зоне риска всё чаще оказываются даже двадцатилетние".

А ещё хуже то, что многие по-прежнему живут с устаревшими мифами.

Миф 1. Физические нагрузки вредны при проблемах с сердцем

Реальность

  • Умеренные тренировки наоборот рекомендованы.
  • Даже после инфаркта врачи прописывают посильную физическую активность.
  • Главное — индивидуальный подход.

Миф 2. Молодёжь не болеет сердцем

Реальность

  • До 40 лет растёт число случаев инфарктов.
  • Основные причины: стресс, курение, лишний вес, малоподвижность.

Миф 3. Нет наследственности — значит, нет риска

Реальность

  • Даже при отсутствии семейных болезней можно попасть в зону риска.
  • Особенно если есть вредные привычки и гиподинамия.

Миф 4. Аспирин — это всегда полезно

Реальность

  • Без назначения врача — опасен.
  • Может вызывать желудочные кровотечения.
  • Подходит не всем.

Миф 5. Стресс не влияет на сердце

Реальность

  • Хронический стресс вызывает повышение давления.
  • Нарушается сердечный ритм, растёт уровень воспаления в сосудах.

Миф 6. Женщины защищены от сердечных болезней

Реальность

  • До климакса — да, гормоны помогают.
  • После 50 риск у женщин такой же, а симптомы инфаркта часто "стёртые" и опасные.

Миф 7. Сердечные болезни можно полностью предотвратить

Реальность

  • Можно замедлить и смягчить.
  • Но есть врождённые и аутоиммунные формы, которые невозможно полностью предупредить.

Миф 8. Лекарства решают всё

Реальность

  • Без смены образа жизни таблетки малоэффективны.
  • Нужна работа на всех уровнях — от сна до питания.

Миф 9. Высокое давление не страшно, если не болит

Реальность

  • Гипертония — "тихий убийца".
  • Без симптомов разрушает сердце, мозг, почки и сосуды глаз.

Миф 10. Только полные страдают от сердечных болезней

Реальность

  • Худые тоже в зоне риска.
  • Особо опасно сочетание курения, диабета и наследственности.

Миф 11. Яйца — главный источник холестерина

Реальность

  • 1 яйцо в день — безопасно.
  • Гораздо вреднее: фастфуд, сосиски, майонез, жареная еда и трансжиры.

Миф 12. Кето и палео-диеты — путь к здоровью

Реальность

  • Краткосрочный эффект — да.
  • Но дефицит клетчатки, рост холестерина и другие риски делают их вредными при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Миф 13. Только кардио полезно для сердца

Реальность

  • Кардионагрузки (бег, ходьба, плавание) — основа.
  • Но силовые тренировки в умеренном виде тоже крайне важны.

Миф 14. Немного вина полезно

Реальность

  • Последние исследования это опровергли.
  • Даже малые дозы алкоголя увеличивают риск гипертонии и инсульта.
  • Лучше виноград и антиоксиданты из натуральных продуктов.

Сердце — не броня, а орган, которому нужна ежедневная забота. Мифы могут стоить жизни, особенно когда они кажутся безобидными. Современные научные данные помогают понять, что здоровье — это не диеты, таблетки и волшебные напитки, а образ жизни, в котором есть движение, питание, отдых и внимание к себе, как сообщает  tmn.aif.ru.

Уточнения

Инфа́ркт (лат. infarcire "начинять, набивать") — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
Экономические рычаги Москвы: Россия влияет на политику Армении
Мир. Новости мира
Экономические рычаги Москвы: Россия влияет на политику Армении
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Шимпанзе начали засовывать траву в уши и ягодицы: культурное поведение животных
США вводят 50% тарифы на бразильский кофе, говядину и нефть — последствия для рынков
Приговорённый к четырём годам тюрьмы блогер-миллионник Хиза вышел на свободу досрочно
Причины жирной кожи при нормальном рационе: мнение специалистов
BLM объявило продажу нефтегазовых земель площадь 45 тысяч акров в Вайоминге
Без аттестации — ни шагу! Как 409 специалистов меняют лицо туризма в Нижнем Новгороде
Как правильно сварить холодец
Не спешите пить кальций: вот какая пищевая добавка реально спасает хрящи и связки
Как работает капельное орошение и чем полезно для овощных грядок
Оптимальные условия для содержания хомяков: размер клетки, режим, социализация
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.