Молодой и в группе риска: 14 заблуждений о сердце, которые могут стоить вам жизни

Кардиологи разоблачают: 14 мифов о профилактике инфаркта, которые могут вам навредить

4:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

6 июля во всем мире отмечается День кардиолога — повод напомнить, что сердце нуждается в нашей заботе каждый день. Болезни сердца сегодня стремительно "молодеют": инфаркты случаются у людей в 30, а иногда и в 20 лет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ врач в больнице

По словам врача-кардиолога Тюменского кардиоцентра Натальи Шипицыной:

"Молодой возраст больше не гарантирует защиты от инфаркта — в зоне риска всё чаще оказываются даже двадцатилетние".

А ещё хуже то, что многие по-прежнему живут с устаревшими мифами.

Миф 1. Физические нагрузки вредны при проблемах с сердцем

Реальность

Умеренные тренировки наоборот рекомендованы.

Даже после инфаркта врачи прописывают посильную физическую активность.

Главное — индивидуальный подход.

Миф 2. Молодёжь не болеет сердцем

Реальность

До 40 лет растёт число случаев инфарктов.

Основные причины: стресс, курение, лишний вес, малоподвижность.

Миф 3. Нет наследственности — значит, нет риска

Реальность

Даже при отсутствии семейных болезней можно попасть в зону риска.

Особенно если есть вредные привычки и гиподинамия.

Миф 4. Аспирин — это всегда полезно

Реальность

Без назначения врача — опасен.

Может вызывать желудочные кровотечения.

Подходит не всем.

Миф 5. Стресс не влияет на сердце

Реальность

Хронический стресс вызывает повышение давления.

Нарушается сердечный ритм, растёт уровень воспаления в сосудах.

Миф 6. Женщины защищены от сердечных болезней

Реальность

До климакса — да, гормоны помогают.

После 50 риск у женщин такой же, а симптомы инфаркта часто "стёртые" и опасные.

Миф 7. Сердечные болезни можно полностью предотвратить

Реальность

Можно замедлить и смягчить.

Но есть врождённые и аутоиммунные формы, которые невозможно полностью предупредить.

Миф 8. Лекарства решают всё

Реальность

Без смены образа жизни таблетки малоэффективны.

Нужна работа на всех уровнях — от сна до питания.

Миф 9. Высокое давление не страшно, если не болит

Реальность

Гипертония — "тихий убийца".

Без симптомов разрушает сердце, мозг, почки и сосуды глаз.

Миф 10. Только полные страдают от сердечных болезней

Реальность

Худые тоже в зоне риска.

Особо опасно сочетание курения, диабета и наследственности.

Миф 11. Яйца — главный источник холестерина

Реальность

1 яйцо в день — безопасно.

Гораздо вреднее: фастфуд, сосиски, майонез, жареная еда и трансжиры.

Миф 12. Кето и палео-диеты — путь к здоровью

Реальность

Краткосрочный эффект — да.

Но дефицит клетчатки, рост холестерина и другие риски делают их вредными при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Миф 13. Только кардио полезно для сердца

Реальность

Кардионагрузки (бег, ходьба, плавание) — основа.

Но силовые тренировки в умеренном виде тоже крайне важны.

Миф 14. Немного вина полезно

Реальность

Последние исследования это опровергли.

Даже малые дозы алкоголя увеличивают риск гипертонии и инсульта.

Лучше виноград и антиоксиданты из натуральных продуктов.

Сердце — не броня, а орган, которому нужна ежедневная забота. Мифы могут стоить жизни, особенно когда они кажутся безобидными. Современные научные данные помогают понять, что здоровье — это не диеты, таблетки и волшебные напитки, а образ жизни, в котором есть движение, питание, отдых и внимание к себе, как сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Инфа́ркт (лат. infarcire "начинять, набивать") — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

