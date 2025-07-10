Молодой и в группе риска: 14 заблуждений о сердце, которые могут стоить вам жизни

6 июля во всем мире отмечается День кардиолога — повод напомнить, что сердце нуждается в нашей заботе каждый день. Болезни сердца сегодня стремительно "молодеют": инфаркты случаются у людей в 30, а иногда и в 20 лет.
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
врач в больнице
По словам врача-кардиолога Тюменского кардиоцентра Натальи Шипицыной:
"Молодой возраст больше не гарантирует защиты от инфаркта — в зоне риска всё чаще оказываются даже двадцатилетние".
А ещё хуже то, что многие по-прежнему живут с устаревшими мифами.
Миф 1. Физические нагрузки вредны при проблемах с сердцем
Реальность
Умеренные тренировки наоборот рекомендованы.
Даже после инфаркта врачи прописывают посильную физическую активность.
Главное — индивидуальный подход.
Миф 2. Молодёжь не болеет сердцем
Реальность
До 40 лет растёт число случаев инфарктов.
Основные причины: стресс, курение, лишний вес, малоподвижность.
Миф 3. Нет наследственности — значит, нет риска
Реальность
Даже при отсутствии семейных болезней можно попасть в зону риска.
Особенно если есть вредные привычки и гиподинамия.
Миф 4. Аспирин — это всегда полезно
Реальность
Без назначения врача — опасен.
Может вызывать желудочные кровотечения.
Подходит не всем.
Миф 5. Стресс не влияет на сердце
Реальность
Хронический стресс вызывает повышение давления.
Нарушается сердечный ритм, растёт уровень воспаления в сосудах.
Миф 6. Женщины защищены от сердечных болезней
Реальность
До климакса — да, гормоны помогают.
После 50 риск у женщин такой же, а симптомы инфаркта часто "стёртые" и опасные.
Миф 7. Сердечные болезни можно полностью предотвратить
Реальность
Можно замедлить и смягчить.
Но есть врождённые и аутоиммунные формы, которые невозможно полностью предупредить.
Миф 8. Лекарства решают всё
Реальность
Без смены образа жизни таблетки малоэффективны.
Нужна работа на всех уровнях — от сна до питания.
Миф 9. Высокое давление не страшно, если не болит
Реальность
Гипертония — "тихий убийца".
Без симптомов разрушает сердце, мозг, почки и сосуды глаз.
Миф 10. Только полные страдают от сердечных болезней
Реальность
Худые тоже в зоне риска.
Особо опасно сочетание курения, диабета и наследственности.
Миф 11. Яйца — главный источник холестерина
Реальность
1 яйцо в день — безопасно.
Гораздо вреднее: фастфуд, сосиски, майонез, жареная еда и трансжиры.
Миф 12. Кето и палео-диеты — путь к здоровью
Реальность
Краткосрочный эффект — да.
Но дефицит клетчатки, рост холестерина и другие риски делают их вредными при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Миф 13. Только кардио полезно для сердца
Реальность
Кардионагрузки (бег, ходьба, плавание) — основа.
Но силовые тренировки в умеренном виде тоже крайне важны.
Миф 14. Немного вина полезно
Реальность
Последние исследования это опровергли.
Даже малые дозы алкоголя увеличивают риск гипертонии и инсульта.
Лучше виноград и антиоксиданты из натуральных продуктов.
Сердце — не броня, а орган, которому нужна ежедневная забота. Мифы могут стоить жизни, особенно когда они кажутся безобидными. Современные научные данные помогают понять, что здоровье — это не диеты, таблетки и волшебные напитки, а образ жизни, в котором есть движение, питание, отдых и внимание к себе, как сообщает tmn.aif.ru.
Уточнения
Инфа́ркт (лат. infarcire "начинять, набивать") — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.