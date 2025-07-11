Холодные руки и ноги: скрытые причины серьёзной проблемы, которую часто игнорируют

Холодные руки и ноги — частая жалоба, которая может быть как нормальной реакцией организма, так и сигналом серьёзных проблем. Почему это происходит, какие обследования пройти и как облегчить состояние?
Холодные конечности часто — это способ организма сохранять тепло. Сужение кровеносных сосудов помогает сохранить тепло в жизненно важных органах. Кроме того, чаще всего на зябкость в руках жалуются худощавые люди. Меньше подкожного жира – быстрее теряется тепло.
Однако причиной могут быть и более серьёзные состояния: плохое кровообращение из-за болезней сосудов, атеросклероза, сердечной недостаточности, а также нарушения в работе нервной системы.
«Главной причиной обычно является диабетическая нейропатия и повреждение нервов, из-за чего нарушается кровоснабжение. Также гормональные причины. Например, гипотиреоз вызывает замедление обмена веществ и непереносимость холода. Гораздо реже встречается недостаточность надпочечников, однако одновременно появляется множество других симптомов», — добавляют врачи.
Кроме того, анемия (низкий уровень гемоглобина) снижает доставку кислорода к тканям, из-за чего руки и ноги холодные.
Есть ещё феномен Рейно — состояние, при котором сосуды пальцев резко сужаются под воздействием холода или стресса. При этом пальцы могут менять цвет и сильно мерзнуть. Аутоиммунные заболевания (волчанка, склеродермия) тоже влияют на сосуды и вызывают холод в конечностях. Курение и никотиновые препараты усиливают спазмы сосудов и усугубляют проблему.
Некоторые лекарства, например, бета-блокаторы для сердца, тоже могут вызывать зябкость. Но современные препараты почти лишены такого эффекта. Избыток кофеина и других стимуляторов тоже ухудшает кровообращение.
При жалобах на холодные руки и ноги необходимо пройти осмотр у врача, который задаст вопросы:
Врач оценит цвет и температуру кожи, пульс на конечностях, наличие язв, выпадение волос, состояние ногтей и кожи. Назначат анализы:
При подозрении на артериальную недостаточность или болезнь Рейно нужно обращаться к сосудистому хирургу. При проблемах с щитовидкой или надпочечниками — к эндокринологу. А при аутоиммунных заболеваниях — к ревматологу, при болезнях сердца — к кардиологу, сообщает ИА RuNews24.ru.
Болезнь Рейно — относится к вазоспастическим заболеваниям, представляет собой ангиотрофоневроз с преимущественным поражением мелких концевых артерий и артериол.
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