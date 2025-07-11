Холодные руки и ноги: скрытые причины серьёзной проблемы, которую часто игнорируют

Холодные руки и ноги могут быть симптомом диабетической нейропатии

3:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холодные руки и ноги — частая жалоба, которая может быть как нормальной реакцией организма, так и сигналом серьёзных проблем. Почему это происходит, какие обследования пройти и как облегчить состояние?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноги

Почему мерзнут руки и ноги

Холодные конечности часто — это способ организма сохранять тепло. Сужение кровеносных сосудов помогает сохранить тепло в жизненно важных органах. Кроме того, чаще всего на зябкость в руках жалуются худощавые люди. Меньше подкожного жира – быстрее теряется тепло.

Однако причиной могут быть и более серьёзные состояния: плохое кровообращение из-за болезней сосудов, атеросклероза, сердечной недостаточности, а также нарушения в работе нервной системы.

«Главной причиной обычно является диабетическая нейропатия и повреждение нервов, из-за чего нарушается кровоснабжение. Также гормональные причины. Например, гипотиреоз вызывает замедление обмена веществ и непереносимость холода. Гораздо реже встречается недостаточность надпочечников, однако одновременно появляется множество других симптомов», — добавляют врачи.

Кроме того, анемия (низкий уровень гемоглобина) снижает доставку кислорода к тканям, из-за чего руки и ноги холодные.

Есть ещё феномен Рейно — состояние, при котором сосуды пальцев резко сужаются под воздействием холода или стресса. При этом пальцы могут менять цвет и сильно мерзнуть. Аутоиммунные заболевания (волчанка, склеродермия) тоже влияют на сосуды и вызывают холод в конечностях. Курение и никотиновые препараты усиливают спазмы сосудов и усугубляют проблему.

Некоторые лекарства, например, бета-блокаторы для сердца, тоже могут вызывать зябкость. Но современные препараты почти лишены такого эффекта. Избыток кофеина и других стимуляторов тоже ухудшает кровообращение.

Что нужно обследовать

При жалобах на холодные руки и ноги необходимо пройти осмотр у врача, который задаст вопросы:

Как давно и как часто мерзнут конечности?

Есть ли боль, онемение, изменение цвета?

Связано ли с холодом, стрессом, курением или лекарствами?

Есть ли семейные сосудистые или аутоиммунные заболевания?

Врач оценит цвет и температуру кожи, пульс на конечностях, наличие язв, выпадение волос, состояние ногтей и кожи. Назначат анализы:

Общий анализ крови для проверки гемоглобина и эритроцитов.

ТТГ и свободный Т4 — для диагностики гипотиреоза.

Глюкозу крови — для выявления диабета.

Липидный профиль — для оценки сосудистого риска.

ANA, СОЭ и С-реактивный белок — для выявления аутоиммунных процессов.

Как облегчить состояние

Носить одежду по погоде.

Полностью отказаться от курения и снизить потребление кофеина.

Регулярно заниматься физкультурой для улучшения кровообращения.

Избегать стрессов, особенно при феномене Рейно.

При необходимости — медикаментозное лечение по назначению врача.

При подозрении на артериальную недостаточность или болезнь Рейно нужно обращаться к сосудистому хирургу. При проблемах с щитовидкой или надпочечниками — к эндокринологу. А при аутоиммунных заболеваниях — к ревматологу, при болезнях сердца — к кардиологу, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Болезнь Рейно — относится к вазоспастическим заболеваниям, представляет собой ангиотрофоневроз с преимущественным поражением мелких концевых артерий и артериол.

