Бактерия в желудке — реальный билет на смертельный аттракцион: микробы решают судьбы человечества

Статистика рака желудка: почему мужчины заболевают вдвое чаще, чем женщины

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак желудка — одно из самых распространённых онкологических заболеваний в мире, причём мужчины заболевают им в два раза чаще, чем женщины.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Главный фактор риска

Главным виновником развития этой болезни считается хроническая инфекция бактерией Helicobacter pylori (H. pylori). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту бактерию "определённым канцерогеном", то есть доказала прямую связь между заражением и возникновением рака.

Исследования показывают, что более 80% всех случаев рака желудка связаны с присутствием H. pylori. При этом важно понимать, что у подавляющего большинства носителей — около 99% — опухоль не развивается. Риск перехода от хронической инфекции к раку зависит от множества факторов: генетики, образа жизни, рациона питания и состояния иммунной системы.

Прогнозы заболеваемости раком желудка до 2040 года

Недавно Международное агентство по исследованию рака (МАИР), входящее в структуру ВОЗ, опубликовало подробный отчёт с прогнозами заболеваемости раком желудка. Согласно данным, около 15,6 миллионов человек, родившихся в период с 2008 по 2017 год, в течение жизни столкнутся с этим заболеванием. Из них примерно 11,9 миллиона случаев будут напрямую вызваны инфекцией H. pylori. Это значит, что почти 12 миллионов людей по всему миру заболеют именно из-за этой бактерии.

Региональные особенности распространения заболевания

Заболеваемость раком желудка распределена неравномерно по регионам. Большинство случаев приходится на Азию, в первую очередь — Индию и Китай. Здесь показатели значительно выше, что связано с распространённостью инфекции, условиями жизни и доступом к медпомощи. В Америке прогнозируют около 2 миллионов новых случаев, в США — около 1,7 миллиона. В Африке ожидается около 1,2 миллиона, а в Европе чуть более миллиона случаев. Эти данные подчёркивают необходимость региональных программ профилактики и раннего выявления, учитывающих локальные особенности.

Важность борьбы с инфекцией

Рак желудка остаётся серьёзной проблемой для здравоохранения. Борьба с инфекцией H. pylori — ключевой шаг в снижении заболеваемости. Разработка новых методов диагностики, эффективное лечение и профилактика инфекции, а также улучшение санитарных условий и информирование населения помогут сократить количество заболевших. Своевременное выявление и терапия H. pylori значительно уменьшат риск развития рака желудка и улучшат качество жизни миллионов людей.

Уточнения

Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов.

