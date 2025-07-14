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Эта кислая ягода считается нелюбимой, но именно она спасает сердце и сосуды

Фолиевая кислота и цинк делают клубнику полезной, но не самой эффективной
2:01
Здоровье

Лето дарит нам изобилие ягод — ароматных, ярких, сочных. Мы радуемся их вкусу, не всегда задумываясь, какие из них действительно работают на наше здоровье. Но среди всего ягодного разнообразия есть свой безусловный чемпион — не самый модный, но самый мощный.

Ягоды
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ягоды

Главная ягода лета: не та, о которой вы подумали

Когда речь заходит о пользе, большинство сразу вспоминают чернику или клубнику. Но на первом месте — малина. Она сочетает в себе эллаготанины и антоцианы: первые борются с вредными бактериями и вирусами, вторые защищают сосуды и замедляют процессы старения. Но и это ещё не всё.

Малина — один из немногих источников легкоусвояемой салициловой кислоты, природного аналога аспирина. Она помогает снимать воспаление мягко и без нагрузки на желудок.

Неожиданный серебряный призёр

На втором месте — красная смородина. Её кислые ягоды богаты кумаринами — соединениями, которые поддерживают сердце и сосуды. А ещё в ней много йода, что крайне редко встречается в ягодах.

Бронза — за витаминную плотность

Чёрная смородина уверенно занимает третье место благодаря высокому содержанию витамина С и антоцианов. Эти компоненты поддерживают иммунитет и борются со свободными радикалами.

Кто ещё вошёл в пятёрку

Крыжовник — четвёртый по пользе. Его редко выделяют, но он богат пектином (для пищеварения) и хромом (для уровня сахара в крови). Пятое место занимает клубника. Несмотря на популярность, по биохимии она уступает лидерам. Тем не менее, она хороша как источник фолиевой кислоты и цинка.

Бонус: ягода с железным характером

Лесная земляника не попала в основной список из-за размера, но по концентрации железа — абсолютный рекордсмен среди ягод.

Уточнения

Я́года - многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с тонким кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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