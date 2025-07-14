Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы преимущества автомобилей ярких цветов — от видимости до маскировки грязи
Сивков заявил, что Европа толкает Украину на противостояние с Россией
Пьяные фанаты напали на Витю АК-47 в Петербурге: требовали фото, хватали за руки
Еноты умеют пользоваться лапами как руками и отличают текстуры
Кремль заявил, что поставки американского оружия на Украину не прекращались
Цыганова требует забыть писателей-иноагентов: что она сказала?
Приготовьте картофель с изумительной заправкой — станет хитом на вашем столе
Спасите свои грядки: 7 эффективных методов борьбы с пожелтением чеснока
МИД Украины раскритиковал NYT за репортаж о ситуации в Курской области

Все избегают сахара, но забывают о более опасной добавке в готовых продуктах

Пищевые технологии используют пальмовое масло из-за его устойчивости и цены
2:51
Здоровье

Он скрывается почти в каждом втором продукте на полке супермаркета — от сладостей до соусов. Пальмовое масло давно стало спорной темой: кто-то считает его злом, кто-то — незаменимым ингредиентом. Но где правда?

Пальмовое масло
Фото: Flickr by Jeremy Weate, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пальмовое масло

Почему пальмовое масло используют повсюду

Пальмовое масло получают из плодов масличной пальмы, выращиваемой преимущественно в Индонезии и Малайзии. Его главные преимущества для пищевой промышленности — низкая стоимость, долгий срок хранения и универсальность. Оно придаёт продуктам нужную текстуру: пастам — кремообразность, печенью — хруст. А ещё оно не окисляется при хранении.

Состав: в чём суть спора

Пальмовое масло состоит примерно на 50% из насыщенных жиров, главным образом — пальмитиновой кислоты. Именно это и вызывает сомнения у диетологов, поскольку насыщенные жиры связывают с повышением "плохого" холестерина и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Но картина не так однозначна. Некоторые исследования показывают, что пальмовое масло повышает ЛПНП не меньше, чем сливочное масло или трансжиры. Другие отмечают: если заменить трансжиры пальмовым маслом, липидный профиль крови улучшается — трансжиры вреднее.

Есть ли польза

В нерафинированном виде пальмовое масло содержит токотриенолы (форма витамина E) и каротиноиды (провитамин A) — они обладают антиоксидантным действием. Однако при рафинации большая часть полезных веществ теряется. Важный нюанс: исследования часто используют разные виды масла — от сырого до очищенного, из-за чего сравнение становится некорректным.

Настоящая проблема — не масло, а продукт в целом

Пальмовое масло — лишь один из ингредиентов в большинстве ультраобработанных продуктов. Настоящий вред наносят сами эти продукты: они содержат избыток сахара, соли, рафинированной муки и других компонентов, негативно влияющих на здоровье.

Как потребителю сделать осознанный выбор

  • Читайте состав. Если пальмовое масло в начале списка — его много.

  • Сократите ультраобработанные продукты. Это и полезнее, и снижает спрос на дешёвое сырьё.

  • Ищите маркировку RSPO. Это свидетельство более устойчивого производства, хотя и не стопроцентная гарантия.

Что по экологии

Массовое производство пальмового масла наносит ущерб экосистемам. Но альтернатива — другие растительные масла — требует больше земли и воды, ведь урожайность пальмы в разы выше. Так что решение не в полном отказе, а в системных изменениях и разумном подходе к питанию.

Уточнения

Па́льмовое ма́сло - растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Как правильно экономить на кондиционере и снизить счета за электричество
Недвижимость
Как правильно экономить на кондиционере и снизить счета за электричество Аудио 
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму
Еда и рецепты
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Последние материалы
Цыганова требует забыть писателей-иноагентов: что она сказала?
Пищевые технологии используют пальмовое масло из-за его устойчивости и цены
В поисках альтернативы: серебро дорожает из-за недоступности золота
Приготовьте картофель с изумительной заправкой — станет хитом на вашем столе
МИД Украины раскритиковал NYT за репортаж о ситуации в Курской области
Спасите свои грядки: 7 эффективных методов борьбы с пожелтением чеснока
Мастера отмечают связь запаха из стиралки с накоплением грязи под манжетой
Ценовые акции маркетплейсов под угрозой: что предлагают офлайн-ритейлеры
Как добиться расслабления всех мышц: вот идеальная растяжка от экспертов
Российские учёные создали систему управления роботами силой мысли на базе мемристоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.