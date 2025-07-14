Все избегают сахара, но забывают о более опасной добавке в готовых продуктах

Пищевые технологии используют пальмовое масло из-за его устойчивости и цены

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Он скрывается почти в каждом втором продукте на полке супермаркета — от сладостей до соусов. Пальмовое масло давно стало спорной темой: кто-то считает его злом, кто-то — незаменимым ингредиентом. Но где правда?

Фото: Flickr by Jeremy Weate, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пальмовое масло

Почему пальмовое масло используют повсюду

Пальмовое масло получают из плодов масличной пальмы, выращиваемой преимущественно в Индонезии и Малайзии. Его главные преимущества для пищевой промышленности — низкая стоимость, долгий срок хранения и универсальность. Оно придаёт продуктам нужную текстуру: пастам — кремообразность, печенью — хруст. А ещё оно не окисляется при хранении.

Состав: в чём суть спора

Пальмовое масло состоит примерно на 50% из насыщенных жиров, главным образом — пальмитиновой кислоты. Именно это и вызывает сомнения у диетологов, поскольку насыщенные жиры связывают с повышением "плохого" холестерина и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Но картина не так однозначна. Некоторые исследования показывают, что пальмовое масло повышает ЛПНП не меньше, чем сливочное масло или трансжиры. Другие отмечают: если заменить трансжиры пальмовым маслом, липидный профиль крови улучшается — трансжиры вреднее.

Есть ли польза

В нерафинированном виде пальмовое масло содержит токотриенолы (форма витамина E) и каротиноиды (провитамин A) — они обладают антиоксидантным действием. Однако при рафинации большая часть полезных веществ теряется. Важный нюанс: исследования часто используют разные виды масла — от сырого до очищенного, из-за чего сравнение становится некорректным.

Настоящая проблема — не масло, а продукт в целом

Пальмовое масло — лишь один из ингредиентов в большинстве ультраобработанных продуктов. Настоящий вред наносят сами эти продукты: они содержат избыток сахара, соли, рафинированной муки и других компонентов, негативно влияющих на здоровье.

Как потребителю сделать осознанный выбор

Читайте состав. Если пальмовое масло в начале списка — его много.

Сократите ультраобработанные продукты. Это и полезнее, и снижает спрос на дешёвое сырьё.

Ищите маркировку RSPO. Это свидетельство более устойчивого производства, хотя и не стопроцентная гарантия.

Что по экологии

Массовое производство пальмового масла наносит ущерб экосистемам. Но альтернатива — другие растительные масла — требует больше земли и воды, ведь урожайность пальмы в разы выше. Так что решение не в полном отказе, а в системных изменениях и разумном подходе к питанию.

Уточнения

Па́льмовое ма́сло - растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).

