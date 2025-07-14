Спите больше 9 часов? Это может быть причиной проблем, о которых вы не догадываетесь

Сон — это не просто способ восстановить силы. Он жизненно необходим для нашего организма: многие важные процессы происходят только во время сна. Но, как и с любым полезным явлением, переусердствовать тоже можно — и последствия будут неожиданными.
Мы привыкли слышать о вреде недосыпа, но избыток сна тоже может навредить. Исследования показывают, что регулярный сон дольше 9 часов может увеличить риск целого ряда нарушений: от проблем с фертильностью до депрессии и когнитивных расстройств. Длительный сон также связывают с воспалительными процессами, болями в шее и спине, частыми головными болями и даже риском развития болезни Альцгеймера.
Рекомендации специалистов сходятся в одном: взрослому человеку требуется от 7 до 9 часов сна. Причём важно не только количество, но и стабильность — ложиться и вставать желательно в одно и то же время. Конечно, бывают периоды, когда телу нужно больше отдыха — после болезни, стресса или физической перегрузки. Но такие случаи — исключение, а не правило.
Если организм не получает качественного сна регулярно, он может "запрашивать" дополнительные часы. Это попытка компенсировать дефицит восстановления, особенно если вы часто просыпаетесь ночью или ложитесь в разное время. Такая компенсация может войти в привычку и привести к порочному кругу: вы спите дольше, но чувствуете себя вялым, снова спите дольше — и так по кругу.
Чтобы поддерживать здоровый режим сна, важно соблюдать простые привычки:
избегать кофеина и алкоголя ближе к вечеру
не есть тяжёлую и сладкую пищу поздно
отказаться от гаджетов в постели
использовать тёплый свет и спокойную обстановку перед сном
попробовать практики вроде медитации или дыхательных упражнений
Сон — это не роскошь, а необходимость. Но даже в отдыхе важно знать меру.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.