Спите больше 9 часов? Это может быть причиной проблем, о которых вы не догадываетесь

Исследование показало: избыток сна увеличивает риск болезни Альцгеймера

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон — это не просто способ восстановить силы. Он жизненно необходим для нашего организма: многие важные процессы происходят только во время сна. Но, как и с любым полезным явлением, переусердствовать тоже можно — и последствия будут неожиданными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кот и призраки

Что происходит с телом, если спать слишком долго

Мы привыкли слышать о вреде недосыпа, но избыток сна тоже может навредить. Исследования показывают, что регулярный сон дольше 9 часов может увеличить риск целого ряда нарушений: от проблем с фертильностью до депрессии и когнитивных расстройств. Длительный сон также связывают с воспалительными процессами, болями в шее и спине, частыми головными болями и даже риском развития болезни Альцгеймера.

Индивидуальные нормы: сколько сна действительно нужно

Рекомендации специалистов сходятся в одном: взрослому человеку требуется от 7 до 9 часов сна. Причём важно не только количество, но и стабильность — ложиться и вставать желательно в одно и то же время. Конечно, бывают периоды, когда телу нужно больше отдыха — после болезни, стресса или физической перегрузки. Но такие случаи — исключение, а не правило.

Почему тело "просит" больше сна

Если организм не получает качественного сна регулярно, он может "запрашивать" дополнительные часы. Это попытка компенсировать дефицит восстановления, особенно если вы часто просыпаетесь ночью или ложитесь в разное время. Такая компенсация может войти в привычку и привести к порочному кругу: вы спите дольше, но чувствуете себя вялым, снова спите дольше — и так по кругу.

Гигиена сна: как сохранить баланс

Чтобы поддерживать здоровый режим сна, важно соблюдать простые привычки:

избегать кофеина и алкоголя ближе к вечеру

не есть тяжёлую и сладкую пищу поздно

отказаться от гаджетов в постели

использовать тёплый свет и спокойную обстановку перед сном

попробовать практики вроде медитации или дыхательных упражнений

Сон — это не роскошь, а необходимость. Но даже в отдыхе важно знать меру.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

