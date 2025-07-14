Маленькое действие, которое кажется глупым, а на деле помогает справиться со стрессом

Психологи считают шоколад эффективным антистрессовым средством

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда стресс подкрадывается незаметно, всё кажется тусклым: настроение падает, энергия уходит, радость от обычных вещей испаряется. Но вернуть себе хорошее самочувствие не так уж сложно — достаточно выбрать подходящий способ и уделить себе немного внимания.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталая женщина

Быстрые антистресс-методы, которые работают

Один из самых простых способов снять стресс за 5 минут — съесть немного шоколада. В нём содержатся вещества, стимулирующие выработку "гормонов счастья": серотонина, эндорфинов и энкефалинов. Они не только улучшают настроение, но и помогают справиться с физическим дискомфортом.

Ещё один приём — просто закрыть глаза и мысленно вернуться в момент, когда вы чувствовали радость. Чем ярче воспоминание, тем сильнее эффект.

Простые действия, которые поднимают настроение

Не стоит недооценивать силу свежего воздуха — даже короткая пауза у открытого окна может принести облегчение. Маленькие добрые дела тоже творят чудеса: они заряжают ощущением полезности и повышают самооценку.

Любимая музыка или увлекательная книга помогут отключиться от забот и вернуться в комфортное эмоциональное состояние.

Ароматы, вода и уют вокруг

Создайте приятную атмосферу с помощью аромата — будь то эфирные масла, свечи или любимые духи. Вода тоже имеет мощный антистресс-эффект: душ, ванна или плавание дарят ощущение очищения — как физического, так и эмоционального.

Если есть полчаса — устройте себе небольшую уборку. Протерев пыль, разобрав ящики, вы не только наведёте порядок, но и почувствуете контроль над пространством — это сильно снижает тревожность.

Предвкушение — мощный ресурс радости

Заранее запланированное приятное событие способно поддерживать позитивный настрой даже в напряжённые дни. Подумайте о выходных, закажите себе что-то приятное или выберите новое место для прогулки. Сам процесс ожидания уже лечит.

Домашние ритуалы для души

Уход за растениями — медитативное и благодарное занятие, помогающее отвлечься и почувствовать контакт с природой. Приготовление чего-то вкусного работает сразу на двух уровнях: предвкушение и удовольствие от результата. А если готовить в компании друзей или любимого человека — эффект будет ещё ярче.

Выбирайте то, что откликается

Универсального рецепта нет, но у каждого способа есть своя сила. Прислушайтесь к себе и выбирайте то, что подходит именно вам — стресс точно отступит.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

