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Эти продукты провоцируют вялость и сонливость — вы точно едите их каждый день

Мюсли не подходят для завтрака — вредят энергии
1:42
Здоровье

Есть еда, после которой хочется сворачивать горы. А есть — которая напротив, вызывает сонливость, упадок сил и снижает продуктивность. Ниже — несколько продуктов, которые стоит ограничить, если хотите чувствовать бодрость и работоспособность.

Перекус
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перекус

Бургеры

Фастфуд в виде бургера с котлетой и булкой может показаться удобным перекусом, но это — прямая дорога к вялости и апатии. Высокое содержание соли, трансжиров и консервантов перегружает организм, особенно пищеварение. Результат — ощущение тяжести, сниженная концентрация и быстрая утомляемость. А регулярное употребление ведёт к набору веса и проблемам с сердцем.

Мюсли

Один из самых популярных "полезных" завтраков на деле может только мешать нормальному началу дня. Всё дело в скрытом сахаре, который часто содержится в магазинных мюсли. Он вызывает резкий скачок энергии, за которым столь же быстро следует её падение. Лучше заменить мюсли на цельнозерновую кашу — например, гречку или овсянку.

Белый хлеб

Изделия из белой муки — ещё один скрытый "энергетический вор". После их употребления уровень сахара в крови стремительно растёт, а затем падает, оставляя чувство усталости и разбитости. Такие перепады не только вредят самочувствию, но и мешают сосредоточиться на работе.

Если вы замечаете, что даже после еды чувствуете себя уставшими — пересмотрите рацион. Иногда достаточно убрать всего пару "провоцирующих" продуктов, чтобы снова почувствовать лёгкость и бодрость.

Уточнения

Мю́сли - хлопья, приготовленные из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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