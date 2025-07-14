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Мифы, которые мешают пить молоко: какие из них опасны для здоровья, а какие — ложь

Молоко не вредно взрослым: у большинства сохраняется фермент для усвоения
3:11
Здоровье

Молоко — продукт, который остаётся популярным вне зависимости от возраста. Его включают в рацион миллионы людей, несмотря на множество мифов, окружающих его пользу и вред.

Молоко
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Молоко

Нужно ли взрослым пить молоко

Распространено мнение, что молоко полезно исключительно детям, а взрослому организму оно якобы не подходит. Аргументируют это тем, что с возрастом ЖКТ теряет способность перерабатывать лактозу. На практике же у большинства людей выработка нужного фермента сохраняется, и молочная продукция усваивается нормально. Проблемы возникают лишь у примерно 20% населения, страдающего от непереносимости лактозы.

Влияет ли молоко на здоровье костей

Многие считают, что отказ от молока приведёт к дефициту кальция и белка, что, в свою очередь, может вызвать выпадение волос, разрушение зубов и ослабление костной ткани. Врачи действительно рекомендуют сохранять молочные продукты в рационе. Однако исключительно полагаться на молоко как на основной источник кальция и белка не стоит. В случае непереносимости хорошей альтернативой может стать растительное молоко с добавками кальция.

Связь с гормональными нарушениями

Существует мнение, что молоко может вызывать гормональные сбои, поскольку якобы содержит следы гормональных препаратов, применяемых на фермах. На самом деле в молоке действительно присутствуют гормоны, но они естественные — вырабатываются организмом животного. Для здорового человека они не представляют опасности. Возможные проблемы могут возникнуть лишь у тех, у кого уже происходит гормональная перестройка.

Молоко и риск развития диабета

Из-за содержания лактозы молоку приписывают риск повышения сахара в крови. Однако в нём всего около 8% сахаров — это значительно меньше, чем во многих фруктах и ягодах. Поэтому утверждать, что молоко может привести к диабету, некорректно. В умеренных количествах оно безопасно даже при предрасположенности.

Может ли молоко вызывать лишний вес

Считается, что молоко способствует набору массы тела. На самом деле, если не превышать дневную норму, риск набрать вес минимален. Тем, кто следит за фигурой, рекомендуется выбирать продукт с пониженным содержанием жира.

Обезжиренное молоко: польза или пустышка

Некоторые убеждены, что обезжиренное молоко бесполезно, так как с удалением жира исчезают и полезные вещества. Но диетологи утверждают, что заменить молочные жиры можно растительными. Если питание сбалансировано, то и обезжиренное молоко может быть полезным.

Сколько молока можно пить в день

Вопрос не только в пользе, но и в количестве. Даже самый полезный продукт, употребляемый в избытке, может навредить. Диетологи советуют придерживаться разумной суточной нормы: избыток молока — это дополнительные калории, которые могут отразиться на весе и пищеварении.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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