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Угроза из пара: как скрытая опасность вейпов влияет на здоровье курильщика

Учёные доказали вред ароматических смесей в вейпах
2:16
Здоровье

Курение электронных сигарет (вейпов) с точки зрения последствий для здоровья столь же опасно, как и курение обычной табачной продукции. С таким заявлением выступил академик НАН Беларуси, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Сергей Красный. Его команда провела масштабное эпидемиологическое исследование, результаты которого развеивают популярные мифы о "безопасности" вейпов.

Девушка курит вейп
Фото: flickr.com by Сара Джонсон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка курит вейп

Почему вейпы не безопаснее сигарет

Многие курильщики связывали с электронными сигаретами определённые надежды. Считалось, что в них используется более очищенный никотин, отсутствуют смолы, образующиеся при горении, а значит — меньше вреда. Однако это оказалось заблуждением.

Масштабное исследование

В 2018 году специалисты провели масштабное исследование, охватившее 22 000 пользователей электронных сигарет. Результаты сравнили с показателями некурящих людей. Оказалось, что негативное влияние вейпов на организм не уступает воздействию табака, хотя и проявляется по-своему.

Какие болезни вызывает вейпинг

Несмотря на более "чистый" никотин, курение электронных сигарет приводит к увеличению частоты следующих заболеваний:

  • рак легких, дыхательных путей, желудка;

  • сахарный диабет (из-за содержания полисахаридов в смесях);

  • хронические болезни лёгких, включая обструктивную болезнь (вызванную ароматизаторами и этиленгликолем).

Только как временный этап

По мнению академика Красного, вейпинг может рассматриваться исключительно как временный шаг на пути к отказу от курения. Постоянное его использование — не менее вредно, чем табак, и может стать причиной тяжелейших заболеваний.

Грядут новые запреты

ВОЗ планирует ввести новые рекомендации и ограничения. В первую очередь под удар попадёт продажа электронных сигарет и смесей лицам младше 21 года. Именно курение в раннем возрасте несёт самые катастрофические последствия для здоровья.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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