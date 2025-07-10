Хуже, чем кофе на ночь: чего точно нельзя делать перед сном в жару

Сомнолог Кудинов порекомендовал холодный душ для хорошего сна в жару

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изменение режима сна из-за жары только усугубит ситуацию и создаст лишний стресс. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

По словам эксперта, в жару крайне важно не отклоняться от привычного графика сна и пробуждения. Он подчеркнул, что именно стабильный режим помогает организму легче засыпать. Он отметил, что менять время сна или бодрствования не стоит, даже в условиях высоких температур.

"Режим есть режим. Соответственно, чем ближе вы к режиму, тем легче будет засыпать. Если вы соблюдаете режим, то организму легче", — добавил врач.

Главным фактором, влияющим на качество сна в жару, остается температура в помещении. Кудинов советует снижать её всеми возможными способами.

"Нужно просто стараться снижать температуру. Закрывать, зашторивать окна, если оттуда — в основном от окон — мы греемся и от солнца в помещении. Ставить увлажнители, которые понижают в том числе температуру, остужают воздух", — пояснил специалист.

Также он порекомендовал использовать прохладный душ перед сном.

По его словам, спальная комната должна быть прохладной и затененной. Это помогает организму легче погружаться в сон даже при жаркой погоде.

Кудинов напомнил и о важности отказа от пищи перед сном. Он пояснил, что организму нужно время, чтобы переварить пищу, особенно в вечернее время, когда активность ЖКТ снижается.

"Мы не едим за 4 часа до сна. И вечером мы не едим свежие овощи, которые посредством переваривания мешают нам спать. Нам нужно время для того, чтобы потратить, переварить еду, которую мы съели", — заключил Кудинов.