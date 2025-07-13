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Опасный микс: что происходит, если запивать лекарства газировкой и квасом?

Риски запивания лекарств не теми напитками: что нужно знать о газировке и квасе
2:31
Здоровье

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов предупредил о возможных рисках при запивании лекарств газированными напитками, квасом и другими прохладительными жидкостями. По его словам, такой подход может снизить эффективность медикаментов и вызвать нежелательные реакции.

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Панов объяснил, что газированные сладкие напитки содержат вещества, такие как диоксид углерода, сахароза, фруктоза, ароматизаторы и кислоты, которые временно изменяют pH желудочной среды. Это может повлиять на растворение оболочки таблеток и высвобождение действующих веществ, особенно критично для препаратов с пролонгированным действием, антацидов, ферментов и антибиотиков.

Также важно учитывать взаимодействие с вкусоароматическими добавками и консервантами. Высокое содержание сахара и кислот в газированных напитках может изменить метаболизм лекарств и нарушить их всасывание, что особенно актуально для людей с сахарным диабетом или нарушениями желудочно-кишечного тракта, сообщает Газета.Ru.

Квас, как ферментированный напиток, содержит органические кислоты, дрожжи, следы этанола и биогенные амины, включая тирамин. Тирамин может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно ингибиторами моноаминоксидазы, вызывая опасные скачки артериального давления. При сочетании кваса с антибиотиками или препаратами, влияющими на нервную систему, могут возникнуть антагонистические эффекты или усилиться побочные реакции. Брожение в желудке также может повлиять на стабильность действующих веществ, особенно при повышенной температуре тела или окружающей среды.

Для запивания большинства лекарств рекомендуется использовать простую кипяченую или бутилированную воду комнатной температуры, так как она не вступает в реакцию с активными компонентами и не влияет на кислотно-щелочной баланс желудка. Однако для некоторых препаратов, требующих особой схемы приема (например, с молоком, щелочными водами или соками), необходимо строго следовать указаниям врача или фармацевта.

Панов подчеркнул, что для достижения терапевтического эффекта и минимизации побочных реакций важно консультироваться с лечащим врачом и внимательно читать аннотацию к каждому препарату.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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