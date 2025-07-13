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Тайны здорового образа жизни: как снизить риск рака на 20% — раскрывает онколог

Методы снижения риска онкологии: что важно знать и как изменить образ жизни, чтобы защитить себя
3:04
Здоровье

В прямом эфире у доктора Алексея Утина онколог из "Медси" Валентина Шамрикова и эксперт по личному страхованию из "Росгосстраха" Ольга Купцова обсудили важность профилактики онкологических заболеваний, роль здорового образа жизни, регулярные медицинские обследования и страхование от критических заболеваний.

пешая прогулка
Фото: freepik.com by aleskrivec is licensed under Free More info
пешая прогулка

Шамрикова отметила, что изменение образа жизни может существенно снизить риск развития рака.

"Очень многое зависит от нашего образа жизни: отказ от курения, алкоголя, избыточного употребления красного мяса, соляриев и использование SPF-средств могут снизить риск рака примерно на 20%, — рассказала Шамрикова.

Кроме того, врачи рекомендуют проходить различные скрининги, особенно для людей с генетической предрасположенностью, которые должны начинать обследования на 10 лет раньше самого раннего случая рака в семье, пишет Газета.Ru.

Особое внимание было уделено онкологическим заболеваниям у женщин. Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака среди женщин, составляя почти четверть всех случаев онкологических заболеваний. Шамрикова рекомендовала молодым женщинам делать МРТ с контрастированием, а женщинам старше 40 лет с генетической предрасположенностью проходить маммографию раз в 1-2 года. Для профилактики рака шейки матки необходимо ежегодно сдавать мазок Папаниколау с 25 лет или с начала половой жизни, а также делать вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ), начиная с 9-12 лет.

Для мужчин основным риском является рак предстательной железы, для диагностики которого используется маркер ПСА. Важно правильно подготовиться к сдаче анализа, исключив физические нагрузки за несколько дней до процедуры.

Колоноскопия является "золотым стандартом" для выявления рака кишечника. Рекомендуется начинать обследование с 50 лет, а при нормальных результатах повторять каждые 5-10 лет. Для снижения риска рака желудка рекомендуется проводить гастроскопию с 45 лет, что также помогает выявить бактерию Helicobacter pylori.

У пациентов с циррозом печени или гепатитом B врачи отслеживают уровень маркера АФП, который вырабатывается печенью. Для скрининга рака легких важно учитывать стаж курения: если человек бросил курить 15 лет назад, его риски сравниваются с рисками некурящего. При длительном стаже курения рекомендуется ежегодная низкодозная КТ легких с 50 лет.

Шамрикова также отметила, что для некоторых видов рака, таких как рак поджелудочной железы, яичников и головного мозга, нет эффективных методов скрининга. В таких случаях важно заботиться о своем здоровье и рассмотреть возможность страхования от критических заболеваний.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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