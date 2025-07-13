Дневной сон — секрет бодрости: сколько спать, чтобы не чувствовать себя разбитым?

Дневной сон: врач Лебедева объяснила, почему нельзя спать дольше 30 минут

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог и эндокринолог Дарья Лебедева из Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ дала рекомендации по организации дневного сна.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спящая девушка с красивым макияжем

По её словам, чтобы избежать негативных последствий, таких как разбитость и головная боль, дневной отдых не должен превышать 20-30 минут.

Основная причина этого заключается в фазах сна. В первые 30 минут человек находится в быстрой стадии сна, которая менее глубока и легче переносится при пробуждении. Если же сон длится более 30-40 минут, организм может перейти в фазу медленного сна, и внезапное пробуждение может привести к состоянию сонной инерции. Это состояние характеризуется дезориентацией, головной болью и спутанностью мыслей, что полностью нивелирует пользу от дневного сна, предупреждает Газета.Ru.

Оптимальное время для дневного отдыха — с 13:00 до 15:00, когда наблюдается естественный спад бодрости. Врач также рекомендует проводить дневной сон в полумраке или с использованием маски для глаз, чтобы создать комфортные условия для отдыха. Даже короткий дневной сон может помочь снизить уровень стресса, восстановить внимание и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

