Хочешь прогресс — подбери вес: как правильно выбрать рабочий вес в зале и не угробить спину

Как правильно определить рабочий вес в зале: советы для начинающих и опытных

4:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Один из самых частых вопросов в спортзале: "С каким весом мне работать?" И это неслучайно — неправильно подобранное отягощение может не только замедлить прогресс, но и привести к травмам. В этой статье разберёмся, как подобрать свой рабочий вес в зависимости от цели — силы, массы или выносливости — и почему эта цифра не должна быть фиксированной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бодибилдер качает бицепс

Что такое рабочий вес

Рабочий вес — это такой вес, с которым вы можете выполнять упражнение в заданном диапазоне повторений с правильной техникой и без читинга. Он должен быть достаточно тяжёлым, чтобы мышцы включались в работу, но не настолько, чтобы вы теряли форму или не могли закончить подход.

Почему важно правильно подбирать вес

Каждая тренировочная цель требует своего подхода к весам:

Рост мышц (гипертрофия): отягощение должно давать ощутимое утомление в диапазоне 8-12 повторов .

отягощение должно давать ощутимое утомление в диапазоне . Развитие силы: рабочий вес должен быть тяжёлым, с диапазоном 1-5 повторов .

рабочий вес должен быть тяжёлым, с диапазоном . Увеличение выносливости: меньшие веса, но больше повторений — 15 и более.

Если взять слишком лёгкий вес — мышцы не получат нужной нагрузки. Если слишком тяжёлый — техника страдает, возрастает риск перетренированности и травм.

Как рассчитать рабочий вес

Существует несколько проверенных методов, которые подойдут для разных уровней подготовки.

Метод проб и ошибок (лучше всего — для новичков)

Начните с лёгкого веса (например, только гриф).

Выполните 10-12 повторений.

Если сделали легко — добавьте 2,5-5 кг и попробуйте снова.

Если последние 2-3 повтора даются с усилием, но техника сохраняется — вы нашли свой рабочий вес.

Важно: этот метод не требует знаний о вашем одноповторном максимуме (1ПМ), поэтому безопасен для начинающих.

Метод RPE — субъективная шкала усилий (для более опытных)

RPE (Rate of Perceived Exertion) — это шкала от 1 до 10, отражающая, насколько тяжело вам выполнять подход:

6-7: можно добавить вес — слишком легко.

можно добавить вес — слишком легко. 8-9: тяжело, но техника идеальна — идеальный рабочий вес.

тяжело, но техника идеальна — идеальный рабочий вес. 10: отказ — не сделаете ни одного повтора больше.

Пример: если вы сделали 10 повторов и чувствуете, что в запасе остался всего 1 повтор — это RPE 9.

Как прогрессировать

Рабочий вес — не раз и навсегда установленная цифра. Чтобы тренировки приносили результат, нагрузку нужно постепенно увеличивать.

Линейная прогрессия (идеальна для новичков)

Еженедельно добавляйте по 2,5-5 кг к основным упражнениям: присед, жим, становая тяга.

Если техника ухудшается или вес "не идёт" — сделайте шаг назад и снизьте нагрузку на 10%.

Волнообразная периодизация (подходит после первых месяцев тренировок)

Чередование недель с разной нагрузкой:

Лёгкая неделя: 60% от 1ПМ, 12-15 повторов.

60% от 1ПМ, 12-15 повторов. Средняя неделя: 75% от 1ПМ, 8-10 повторов.

75% от 1ПМ, 8-10 повторов. Тяжёлая неделя: 85% от 1ПМ, 3-5 повторов.

Такой подход помогает избегать плато, сохранить мотивацию и нагрузить мышцы по-разному.

Совет: фиксируйте веса, с которыми работаете. Уже через месяц вы удивитесь своему прогрессу.

Как понять, что пора менять вес

Если делаете все повторения слишком легко: прибавьте 2,5-5 кг.

прибавьте 2,5-5 кг. Если не справляетесь с заданным объёмом: снимите 10% веса и начните новый микроцикл.

снимите 10% веса и начните новый микроцикл. Если чувствуете боль, дискомфорт или ухудшение техники: остановитесь и пересмотрите нагрузку.

Главное — не вес, а техника

Рабочий вес — это инструмент, а не цель. Если вы делаете жим лёжа с меньшим весом, но идеальной техникой — пользы будет больше, чем от рекорда с кривой спиной и короткими движениями. Следите за тем, чтобы:

Движения были контролируемыми.

Дыхание — ровным.

Амплитуда — полной.

Прогрессия — постепенной.

Рабочий вес — это гибкий параметр

Идеальный вес для тренировки — это не рекорд, а сбалансированное отягощение, которое соответствует вашей цели, уровню подготовки и самочувствию. Начинайте с метода проб и ошибок, переходите к RPE и периодизации, и помните: вес не самоцель, а средство для движения вперёд.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

