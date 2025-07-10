Хочешь прогресс — подбери вес: как правильно выбрать рабочий вес в зале и не угробить спину

Один из самых частых вопросов в спортзале: "С каким весом мне работать?" И это неслучайно — неправильно подобранное отягощение может не только замедлить прогресс, но и привести к травмам. В этой статье разберёмся, как подобрать свой рабочий вес в зависимости от цели — силы, массы или выносливости — и почему эта цифра не должна быть фиксированной.
Рабочий вес — это такой вес, с которым вы можете выполнять упражнение в заданном диапазоне повторений с правильной техникой и без читинга. Он должен быть достаточно тяжёлым, чтобы мышцы включались в работу, но не настолько, чтобы вы теряли форму или не могли закончить подход.
Каждая тренировочная цель требует своего подхода к весам:
Если взять слишком лёгкий вес — мышцы не получат нужной нагрузки. Если слишком тяжёлый — техника страдает, возрастает риск перетренированности и травм.
Существует несколько проверенных методов, которые подойдут для разных уровней подготовки.
Важно: этот метод не требует знаний о вашем одноповторном максимуме (1ПМ), поэтому безопасен для начинающих.
RPE (Rate of Perceived Exertion) — это шкала от 1 до 10, отражающая, насколько тяжело вам выполнять подход:
Пример: если вы сделали 10 повторов и чувствуете, что в запасе остался всего 1 повтор — это RPE 9.
Рабочий вес — не раз и навсегда установленная цифра. Чтобы тренировки приносили результат, нагрузку нужно постепенно увеличивать.
Чередование недель с разной нагрузкой:
Такой подход помогает избегать плато, сохранить мотивацию и нагрузить мышцы по-разному.
Совет: фиксируйте веса, с которыми работаете. Уже через месяц вы удивитесь своему прогрессу.
Рабочий вес — это инструмент, а не цель. Если вы делаете жим лёжа с меньшим весом, но идеальной техникой — пользы будет больше, чем от рекорда с кривой спиной и короткими движениями. Следите за тем, чтобы:
Идеальный вес для тренировки — это не рекорд, а сбалансированное отягощение, которое соответствует вашей цели, уровню подготовки и самочувствию. Начинайте с метода проб и ошибок, переходите к RPE и периодизации, и помните: вес не самоцель, а средство для движения вперёд.
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