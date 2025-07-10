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Хочешь прогресс — подбери вес: как правильно выбрать рабочий вес в зале и не угробить спину

Как правильно определить рабочий вес в зале: советы для начинающих и опытных
4:51
Здоровье » Красота

Один из самых частых вопросов в спортзале: "С каким весом мне работать?" И это неслучайно — неправильно подобранное отягощение может не только замедлить прогресс, но и привести к травмам. В этой статье разберёмся, как подобрать свой рабочий вес в зависимости от цели — силы, массы или выносливости — и почему эта цифра не должна быть фиксированной.

Бодибилдер качает бицепс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер качает бицепс

Что такое рабочий вес

Рабочий вес — это такой вес, с которым вы можете выполнять упражнение в заданном диапазоне повторений с правильной техникой и без читинга. Он должен быть достаточно тяжёлым, чтобы мышцы включались в работу, но не настолько, чтобы вы теряли форму или не могли закончить подход.

Почему важно правильно подбирать вес

Каждая тренировочная цель требует своего подхода к весам:

  • Рост мышц (гипертрофия): отягощение должно давать ощутимое утомление в диапазоне 8-12 повторов.
  • Развитие силы: рабочий вес должен быть тяжёлым, с диапазоном 1-5 повторов.
  • Увеличение выносливости: меньшие веса, но больше повторений — 15 и более.

Если взять слишком лёгкий вес — мышцы не получат нужной нагрузки. Если слишком тяжёлый — техника страдает, возрастает риск перетренированности и травм.

Как рассчитать рабочий вес

Существует несколько проверенных методов, которые подойдут для разных уровней подготовки.

Метод проб и ошибок (лучше всего — для новичков)

  • Начните с лёгкого веса (например, только гриф).
  • Выполните 10-12 повторений.
  • Если сделали легко — добавьте 2,5-5 кг и попробуйте снова.
  • Если последние 2-3 повтора даются с усилием, но техника сохраняется — вы нашли свой рабочий вес.

Важно: этот метод не требует знаний о вашем одноповторном максимуме (1ПМ), поэтому безопасен для начинающих.

Метод RPE — субъективная шкала усилий (для более опытных)

RPE (Rate of Perceived Exertion) — это шкала от 1 до 10, отражающая, насколько тяжело вам выполнять подход:

  • 6-7: можно добавить вес — слишком легко.
  • 8-9: тяжело, но техника идеальна — идеальный рабочий вес.
  • 10: отказ — не сделаете ни одного повтора больше.

Пример: если вы сделали 10 повторов и чувствуете, что в запасе остался всего 1 повтор — это RPE 9.

Как прогрессировать

Рабочий вес — не раз и навсегда установленная цифра. Чтобы тренировки приносили результат, нагрузку нужно постепенно увеличивать.

Линейная прогрессия (идеальна для новичков)

  • Еженедельно добавляйте по 2,5-5 кг к основным упражнениям: присед, жим, становая тяга.
  • Если техника ухудшается или вес "не идёт" — сделайте шаг назад и снизьте нагрузку на 10%.

Волнообразная периодизация (подходит после первых месяцев тренировок)

Чередование недель с разной нагрузкой:

  • Лёгкая неделя: 60% от 1ПМ, 12-15 повторов.
  • Средняя неделя: 75% от 1ПМ, 8-10 повторов.
  • Тяжёлая неделя: 85% от 1ПМ, 3-5 повторов.

Такой подход помогает избегать плато, сохранить мотивацию и нагрузить мышцы по-разному.

Совет: фиксируйте веса, с которыми работаете. Уже через месяц вы удивитесь своему прогрессу.

Как понять, что пора менять вес

  • Если делаете все повторения слишком легко: прибавьте 2,5-5 кг.
  • Если не справляетесь с заданным объёмом: снимите 10% веса и начните новый микроцикл.
  • Если чувствуете боль, дискомфорт или ухудшение техники: остановитесь и пересмотрите нагрузку.

Главное — не вес, а техника

Рабочий вес — это инструмент, а не цель. Если вы делаете жим лёжа с меньшим весом, но идеальной техникой — пользы будет больше, чем от рекорда с кривой спиной и короткими движениями. Следите за тем, чтобы:

  • Движения были контролируемыми.
  • Дыхание — ровным.
  • Амплитуда — полной.
  • Прогрессия — постепенной.

Рабочий вес — это гибкий параметр

Идеальный вес для тренировки — это не рекорд, а сбалансированное отягощение, которое соответствует вашей цели, уровню подготовки и самочувствию. Начинайте с метода проб и ошибок, переходите к RPE и периодизации, и помните: вес не самоцель, а средство для движения вперёд.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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