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В жару это пить нельзя: последствия окажутся тяжелее, чем кажется

Нарколог Панов: прием алкоголя в жару серьезно ударит по здоровью
2:13
Здоровье

Употребление алкоголя в жару может привести к обезвоживанию, потере сознания и развитию зависимости. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач центра "Мед-Токс" Александр Панов.

жара
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
жара

Панов отметил, что многие люди ошибочно считают прием алкоголя в жару безвредным или даже полезным. Однако, по его словам, с медицинской точки зрения это не так.

Он подчеркнул, что алкоголь, особенно крепкий и в больших количествах, вызывает обезвоживание организма, поскольку связывает воду и способствует её выведению. При этом в жаркую погоду человек и так теряет много жидкости через потоотделение и дыхание.

"Если мы еще употребляем алкоголь, то это всё усугубляет процесс обезвоживания, процессы удаления электролитов из организма. Это может привести даже к коллапсу, к потере сознания, к слабости от обезвоживания. Это не совсем хорошо", — пояснил Панов.

Он добавил, что в летний период многие употребляют слабоалкогольные напитки — например, пиво — и это может привести к тому, что человек незаметно втянется в регулярное употребление.

"Алкоголь со временем встраивается в метаболизм организма человека. И при длительном употреблении алкоголя в случае отсутствия употребления алкоголя возникают сложные биохимические реакции в организме, возникают абстинентные состояния, которые проявляются слабостью, тремором, общим плохим самочувствием", — рассказал врач.

По его словам, такие состояния заставляют человека снова принимать алкоголь, и в итоге формируется зависимость.

Панов отметил, что людям с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые патологии, перенесенные инфаркты и инсульты, не рекомендуется употреблять алкоголь в жару вообще. Для здоровых людей он предложил альтернативу:

"Я бы порекомендовал принимать минеральную воду, соки — более здоровые напитки. Потому что употребление алкоголя приведет рано или поздно всё равно к зависимости и к обращению к врачу", — заключил он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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