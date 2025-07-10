Ваше тело не готово к такому насилию: этот рефлекс может оставить вас парализованным

Травмы при чихании: повреждения спины и шеи при резком выдохе

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чихание кажется безобидным, но на самом деле оно может привести к серьезным травмам. Врач Наталья Киденко объяснила, почему так происходит и как этого избежать.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чихание

Неожиданная угроза

Чихание — это мощный рефлекс: скорость выдыхаемого воздуха достигает 150 км/ч. В момент чиха задействуются мышцы спины, шеи, пресса и межреберные мышцы. Если тело не готово к такой нагрузке, можно получить растяжение, смещение позвонков или даже защемление нерва.

"Чихание — это достаточно мощный рефлекс. Воздух из наших легких резко выталкивается, его скорость может достигать 150 километров в час. В этот момент могут задействоваться межреберные мышцы, пресс и разгибатели спины, а также мышцы шеи, и если организм не был готов к такой внезапной нагрузке, можно получить растяжение", — пояснила врач.

Чаще всего травмы случаются:

После долгого сидения или сна (мышцы "затекают").

В неудобной позе (например, при наклоне или скручивании).

У людей со слабым мышечным корсетом или хроническими проблемами (грыжи, остеохондроз).

Первая помощь

Приложить лед (чтобы снять отек).

Не делать резких движений.

Обратиться к врачу, если:

Боль не проходит 2-3 дня. Появилось онемение в руке или ноге. Невозможно разогнуться.



Как чихать безопасно

Не зажимать нос (это повышает давление в грудной клетке).

Можно придерживать поясницу рукой.

Слегка согнуть колени перед чихом.

Лучшая профилактика — укрепление мышц (плавание, йога, ЛФК).

Уточнения

Чихание — защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов.

