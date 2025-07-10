Ваше тело не готово к такому насилию: этот рефлекс может оставить вас парализованным

Чихание кажется безобидным, но на самом деле оно может привести к серьезным травмам. Врач Наталья Киденко объяснила, почему так происходит и как этого избежать.
Чихание — это мощный рефлекс: скорость выдыхаемого воздуха достигает 150 км/ч. В момент чиха задействуются мышцы спины, шеи, пресса и межреберные мышцы. Если тело не готово к такой нагрузке, можно получить растяжение, смещение позвонков или даже защемление нерва.
"Чихание — это достаточно мощный рефлекс. Воздух из наших легких резко выталкивается, его скорость может достигать 150 километров в час. В этот момент могут задействоваться межреберные мышцы, пресс и разгибатели спины, а также мышцы шеи, и если организм не был готов к такой внезапной нагрузке, можно получить растяжение", — пояснила врач.
Чаще всего травмы случаются:
Боль не проходит 2-3 дня.
Появилось онемение в руке или ноге.
Невозможно разогнуться.
Лучшая профилактика — укрепление мышц (плавание, йога, ЛФК).
Чихание — защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов.
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