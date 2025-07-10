Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Аренда жилья с кондиционером: что оплачивает собственник, а что арендатор
Моржи вынуждены покидать лёд из-за глобального потепления
Продукты, которые замедляют выпадение волос и укрепляют фолликулы
19 рублей от сестры: шокирующая история финансовой поддержки от Блиновской
Археологи нашли в Саккаре гробницу царского врача и жреца Тети Неб Фу
Боевой орёл: особенности охоты и структура его рациона
Агрономы: осенняя обрезка поросли ослабляет малину перед зимой
Украина получит от ЕС 20,1 миллиарда евро: главные детали

Ваше тело не готово к такому насилию: этот рефлекс может оставить вас парализованным

Травмы при чихании: повреждения спины и шеи при резком выдохе
1:48
Здоровье

Чихание кажется безобидным, но на самом деле оно может привести к серьезным травмам. Врач Наталья Киденко объяснила, почему так происходит и как этого избежать.

Чихание
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чихание

Неожиданная угроза

Чихание — это мощный рефлекс: скорость выдыхаемого воздуха достигает 150 км/ч. В момент чиха задействуются мышцы спины, шеи, пресса и межреберные мышцы. Если тело не готово к такой нагрузке, можно получить растяжение, смещение позвонков или даже защемление нерва.

"Чихание — это достаточно мощный рефлекс. Воздух из наших легких резко выталкивается, его скорость может достигать 150 километров в час. В этот момент могут задействоваться межреберные мышцы, пресс и разгибатели спины, а также мышцы шеи, и если организм не был готов к такой внезапной нагрузке, можно получить растяжение", — пояснила врач.

Чаще всего травмы случаются:

  • После долгого сидения или сна (мышцы "затекают").
  • В неудобной позе (например, при наклоне или скручивании).
  • У людей со слабым мышечным корсетом или хроническими проблемами (грыжи, остеохондроз).

Первая помощь

  • Приложить лед (чтобы снять отек).
  • Не делать резких движений.
  • Обратиться к врачу, если:

    1. Боль не проходит 2-3 дня.

    2. Появилось онемение в руке или ноге.

    3. Невозможно разогнуться.

Как чихать безопасно

  • Не зажимать нос (это повышает давление в грудной клетке).
  • Можно придерживать поясницу рукой.
  • Слегка согнуть колени перед чихом.

Лучшая профилактика — укрепление мышц (плавание, йога, ЛФК).

Уточнения

Чихание — защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Садоводство, цветоводство
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Последние материалы
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Аренда жилья с кондиционером: что оплачивает собственник, а что арендатор
Моржи вынуждены покидать лёд из-за глобального потепления
Продукты, которые замедляют выпадение волос и укрепляют фолликулы
19 рублей от сестры: шокирующая история финансовой поддержки от Блиновской
Археологи нашли в Саккаре гробницу царского врача и жреца Тети Неб Фу
Боевой орёл: особенности охоты и структура его рациона
Травмы при чихании: повреждения спины и шеи при резком выдохе
Агрономы: осенняя обрезка поросли ослабляет малину перед зимой
Украина получит от ЕС 20,1 миллиарда евро: главные детали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.