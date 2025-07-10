Правда о 120/80: этот показатель убивает больше людей, чем гипертония — медицинский обман века

Многие уверены, что знают всё о здоровье сердца и сосудов. Но врачи предупреждают: некоторые распространенные убеждения не просто ошибочны — они могут стоить вам жизни.
Атеросклероз начинается в молодости, а не после 50. Стресс, фастфуд, энергетики и вредные привычки ускоряют рост холестериновых бляшек, приводя к ранним инфарктам и инсультам.
Боль в груди или ногах при нагрузке — не норма. Если дискомфорт проходит только при замедлении шага, это сигнал: сосуды уже повреждены.
Таблетка под язык лишь временно расширяет сосуды, но не лечит причину. Полагаясь на неё, люди откладывают визит к врачу, рискуя жизнью.
Даже у сторонников ЗОЖ сосуды страдают от стресса, плохой экологии и наследственности. Отсутствие сигарет и алкоголя — не гарантия.
Безболевая ишемия — коварная вещь. Профилактические осмотры выявляют проблемы до появления симптомов.
Норма индивидуальна. Коридор" — 110-140/65-90, а для пожилых свои критерии.
Здоровье сосудов — не то, на что можно закрывать глаза, надеясь на "авось". Атеросклероз молодеет, тромбы образуются внезапно, а давление 120/80 — далеко не универсальный показатель нормы. Главные ошибки — игнорировать тревожные симптомы, полагаться на "проверенные" таблетки и считать, что если ничего не болит, то и к врачу идти не нужно.
Простое правило: регулярные осмотры, внимание к сигналам организма и своевременная консультация кардиолога могут спасти жизнь. Ведь когда речь идет о сердце и сосудах, лучше перестраховаться, чем упустить момент, когда помощь еще возможна.
А́теросклеро́з — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа.
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?