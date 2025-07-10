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Правда о 120/80: этот показатель убивает больше людей, чем гипертония — медицинский обман века

Врачи предупреждают: давление 120/80 не является нормой для всех
2:26
Здоровье

Многие уверены, что знают всё о здоровье сердца и сосудов. Но врачи предупреждают: некоторые распространенные убеждения не просто ошибочны — они могут стоить вам жизни.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

Атеросклероз — болезнь пожилых

Атеросклероз начинается в молодости, а не после 50. Стресс, фастфуд, энергетики и вредные привычки ускоряют рост холестериновых бляшек, приводя к ранним инфарктам и инсультам.

Если сердце болит при ходьбе — просто сбавьте темп

Боль в груди или ногах при нагрузке — не норма. Если дискомфорт проходит только при замедлении шага, это сигнал: сосуды уже повреждены.

Нитроглицерин решает все проблемы

Таблетка под язык лишь временно расширяет сосуды, но не лечит причину. Полагаясь на неё, люди откладывают визит к врачу, рискуя жизнью.

Нет вредных привычек — нет риска

Даже у сторонников ЗОЖ сосуды страдают от стресса, плохой экологии и наследственности. Отсутствие сигарет и алкоголя — не гарантия.

Если ничего не болит — проверяться не нужно

Безболевая ишемия — коварная вещь. Профилактические осмотры выявляют проблемы до появления симптомов.

Давление 120/80 — идеал для всех

Норма индивидуальна. Коридор" — 110-140/65-90, а для пожилых свои критерии.

Чем отличается бляшка от тромба

  • Бляшка растёт годами из холестерина и соединительной ткани.
  • Тромб — сгусток крови, который образуется за минуты и может мгновенно перекрыть сосуд.

Здоровье сосудов — не то, на что можно закрывать глаза, надеясь на "авось". Атеросклероз молодеет, тромбы образуются внезапно, а давление 120/80 — далеко не универсальный показатель нормы. Главные ошибки — игнорировать тревожные симптомы, полагаться на "проверенные" таблетки и считать, что если ничего не болит, то и к врачу идти не нужно.

Простое правило: регулярные осмотры, внимание к сигналам организма и своевременная консультация кардиолога могут спасти жизнь. Ведь когда речь идет о сердце и сосудах, лучше перестраховаться, чем упустить момент, когда помощь еще возможна.

Уточнения

А́теросклеро́з — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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