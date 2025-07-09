Диетолог Соломатина советует не тратить энергию на переваривание тяжелой еды в жару

Жара обернется ударом по организму, если не внести эти изменения в рацион

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знойная погода на улице — повод перейти на лёгкую пищу, рассказала Pravda. Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: freepik by Designed by Freepik компот из мандаринов

В жару организму труднее справляться с мясными блюдами, сложными гарнирами и другой сытной едой. Стоит перейти на более лёгкий рацион, советует доктор.

"Если белок, то рыба, творог, сыры не жирные. Кисломолочные продукты хорошо. Растительные белки очень хорошо тоже пойдут- бобовые, нут, горох, фасоль. Супы холодные, различные окрошки, гаспачо, ботвинники. Хорошо овощи и фрукты. Фруктов поменьше, поскольку там много сахаров, а кислые фрукты, ягоды замечательно. Не крахмалистые овощи, где много структурированной воды: огурцы, кабачки, баклажаны, помидоры. Такая вода очень быстро проникает в клетки", — рассказала врач.

В жару желательно поменять не только рацион питания, но, и рацион питья, напомнила специалист. Так, она рекомендует не пить кофейные напитки.

"Воду с лимоном. Организму приходится тратить щелочные минералы для того, чтобы поддержать кислотно- щелочной баланс, текучесть крови. Мы потеем, часто обезвоживание. Можно пить компоты, но, без сахара. Ту же курагу, чернослив просто заливать водой, инжир. И пить без сахара компотики. Можно делать на них даже какие-то супы — добавлять сюда крупы", — делится необычным рецептом эксперт.

Также Соломатина посоветовала не забывать в период жары сдвигать основной приём пищи: с обеда на завтрак или полдник.