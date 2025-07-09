Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу
Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд
Зоологи рассказали, почему маленькие собаки тоже нуждаются в выгуле
Украина отменяет гражданство митрополита Онуфрия: последствия для религиозных свобод
Миллионы против кекса: режиссёр Сумерек осудила Голливуд за унизительную благодарность
Как уменьшить расход бензина: названы пять эффективных приёмов
Маленький ритуал с большим эффектом: как ванночка с содой и солью помогает ногам
Как выбрать очиститель воздуха для борьбы с шерстью домашних животных: 6 советов
Поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Россию рискуют остановиться: детали от главы ассоциации

Ночной кошмар живота: как питание и движение избавят от неприятных ощущений

Почему ужин может испортить весь вечер: что исключить из вечернего меню
2:17
Здоровье » Ваше здоровье

После насыщенного дня живот нередко начинает "жить своей жизнью". Ощущение тяжести, вздутие, дискомфорт — всё это может серьёзно испортить вечер и даже помешать сну. Хорошая новость: избавиться от этой проблемы помогает несложный вечерний ритуал, основанный на питании, движении и осознанности.

Плоский живот
Фото: https://i.pinimg.com/736x/bd/55/4c/bd554cb41c51a8dcb81f8eed738bdb15.jpg
Плоский живот

Что есть, чтобы живот "успокоился"

Ключ к вечернему комфорту — в тарелке. Отдайте предпочтение лёгким продуктам, не перегружающим желудок. Нежирная курица или рыба с гарниром из шпината, салата или брокколи помогут насытиться и при этом избежать тяжести. Зелёные листовые овощи, богатые клетчаткой, мягко стимулируют пищеварение.

А вот от жареного, жирного и газировки лучше отказаться. Даже популярные "здоровые" продукты — вроде фасоли или цветной капусты — могут вызывать газообразование у чувствительных людей. Прислушивайтесь к своему телу: если продукт вызывает дискомфорт, стоит поискать ему замену.

Пейте больше — но с умом

Иногда ощущение "шарика" в животе — это не еда, а задержка воды. Особенно если днём было много соли или недостаточно жидкости. Поддерживайте водный баланс: простая вода и травяные чаи — ваши союзники. Фенхель, имбирь, мята — не просто согревают, но и помогают пищеварению.

Как ешь, так и спишь

Питайтесь медленно. Чем тщательнее жуём пищу, тем легче её усвоить и тем меньше воздуха попадает в желудок. Старайтесь не отвлекаться на экраны и не есть на бегу. Простая привычка — пауза между глотками — может сильно повлиять на самочувствие вечером.

Движение — залог лёгкости

Не нужно изматывающих тренировок перед сном. 20 минут неспешной прогулки или простая дыхательная гимнастика — и тело благодарно расслабится. Йога-позы вроде "кошки-коровы" или "позы ребёнка" мягко массируют живот изнутри и способствуют успокоению ЖКТ.

А главное — оставьте тяжёлый ужин на ранний вечер. Дайте организму пару часов до сна, чтобы завершить переваривание.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель
Еда и рецепты
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Как сформировать красивую талию: 5 лучших упражнений для домашних тренировок
Почему ужин может испортить весь вечер: что исключить из вечернего меню
Хрустящие огурцы без горечи: секрет правильного полива для идеального урожая
Наталья Фриске после операции: что известно о её состоянии
Куда отправляются ставропольские яблоки: маршруты урожая
Йель* — только начало? В Госдуме пообещали зачистку вузов Запада
В Германии усилили контроль за водителями с нарушениями здоровья — отозваны сотни прав
Федункив родила сына в 53 года: у меня всё происходит с опозданием
Квеозин замедляет рост раковых клеток: новое открытие учёных
Лидера группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали за критику мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.