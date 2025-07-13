Исследование доказывает: вот сколько минут сна нужно для психической устойчивости

Дополнительный сон усиливает стрессоустойчивость и самооценку

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколько нужно спать, чтобы ощутить реальные изменения в самочувствии? Ответ удивляет своей точностью: всего 46 минут. Именно такой прирост сна оказался достаточным, чтобы заметно улучшить психическое состояние за считанные дни. Это не теория — к такому выводу пришли американские учёные из Университета Бэйлора. И самое интересное: даже незначительный недосып может дать обратный эффект.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Девушка перед сном

Исследование, которое проливает свет на золотую норму сна

В эксперименте приняли участие 90 добровольцев. Их разделили на три группы:

одна ложилась спать позже обычного ,

вторая — раньше обычного ,

третья сохраняла привычный режим сна.

Исследование продолжалось неделю. За это время специалисты наблюдали за психоэмоциональным состоянием участников, фиксируя изменения.

Что показали результаты

Дополнительные 46 минут сна в сутки:

заметно повышали устойчивость к стрессу ,

улучшали настроение и самооценку ,

усиливали ощущение благополучия и контроля над жизнью.

Удивительно, но столь незначительное увеличение времени сна уже на седьмой день давало ощутимый эффект.

Что происходит при недосыпе

Группа, которая спала на 37 минут меньше, показала обратные результаты:

снижение эмоциональной устойчивости,

ухудшение настроения,

общее чувство разбитости и подавленности.

Всё это произошло всего за неделю недосыпа. Вывод очевиден: даже полчаса лишнего сна или его отсутствия могут радикально повлиять на ваше состояние.

Если хотите почувствовать себя лучше — не начинайте с спорта или диеты, а просто добавьте 46 минут ко сну. Это самый простой и естественный способ улучшить своё психическое здоровье.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

