Исследование доказывает: вот сколько минут сна нужно для психической устойчивости

Сколько нужно спать, чтобы ощутить реальные изменения в самочувствии? Ответ удивляет своей точностью: всего 46 минут. Именно такой прирост сна оказался достаточным, чтобы заметно улучшить психическое состояние за считанные дни. Это не теория — к такому выводу пришли американские учёные из Университета Бэйлора. И самое интересное: даже незначительный недосып может дать обратный эффект.
В эксперименте приняли участие 90 добровольцев. Их разделили на три группы:
одна ложилась спать позже обычного,
вторая — раньше обычного,
третья сохраняла привычный режим сна.
Исследование продолжалось неделю. За это время специалисты наблюдали за психоэмоциональным состоянием участников, фиксируя изменения.
Дополнительные 46 минут сна в сутки:
заметно повышали устойчивость к стрессу,
улучшали настроение и самооценку,
усиливали ощущение благополучия и контроля над жизнью.
Удивительно, но столь незначительное увеличение времени сна уже на седьмой день давало ощутимый эффект.
Группа, которая спала на 37 минут меньше, показала обратные результаты:
снижение эмоциональной устойчивости,
ухудшение настроения,
общее чувство разбитости и подавленности.
Всё это произошло всего за неделю недосыпа. Вывод очевиден: даже полчаса лишнего сна или его отсутствия могут радикально повлиять на ваше состояние.
Если хотите почувствовать себя лучше — не начинайте с спорта или диеты, а просто добавьте 46 минут ко сну. Это самый простой и естественный способ улучшить своё психическое здоровье.
Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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