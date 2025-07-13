Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал в Китае: фанаты Канье Уэста потребовали возврата билетов после провала концерта
Что делать с шумными соседями и квартирантами: лучшие способы решения проблемы
Способ прищипывания помогает избавиться от пустоцвета на огурцах
Исследование Университета Джорджии: роль контекста в воздействии спорта на психику
Лера Кудрявцева рассказала о борьбе с зависимостью мужа
Лучшие способы хранения клубники дома: советы огородникам
Для пышного омлета яйца нужно взбивать венчиком до пены
Вращательные тренировки как секрет силы: исследуем методики Питтсбург Пайрэтс
Дополнительный сон усиливает стрессоустойчивость и самооценку

Ночные судороги, слабость и потливость — возможно, у вас нехватка одного витамина

Дефицит витамина D нарушает усвоение кальция и фосфора
2:06
Здоровье

Дефицит витамина D — одна из самых распространённых проблем, которую многие недооценивают. Он развивается медленно, но последствия могут быть крайне серьёзными. Этот витамин играет ключевую роль в усвоении кальция и фосфора, а значит, напрямую влияет на здоровье костей, мышц и даже сердца.

Медицина
Фото: commons.wikimedia.org by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицина

Какие симптомы говорят о нехватке витамина D

Первые признаки часто не вызывают тревоги, но именно они могут стать сигналом, что организм теряет контроль над фосфорно-кальциевым обменом.

  • общая слабость и хроническая усталость;

  • болезненные ощущения в костях;

  • мышечные судороги, особенно по ночам;

  • частое мочеиспускание;

  • повышенная потливость, особенно головы и спины.

Если такие симптомы повторяются регулярно, нельзя игнорировать возможный дефицит "солнечного витамина".

Возможные последствия

1. Проблемы с костями

У взрослых развивается остеомаляция — размягчение костей, нарушение их минерализации. Это состояние особенно опасно для пожилых людей: до 25% сталкиваются с этим осложнением.

2. Гиперактивность мочевого пузыря

Нехватка витамина D может нарушать работу гладкой мускулатуры, что приводит к непроизвольному сокращению мочевого пузыря и частым позывам.

3. Сердечно-сосудистые нарушения

Дефицит может увеличивать риск:

  • гипертонии,

  • ишемической болезни сердца,

  • нарушений ритма и сердечной проводимости.

Что делать при подозрении на дефицит

  • Обратиться к врачу и сдать анализы: витамин D в крови, общий и ионизированный кальций, фосфор, анализ мочи.

  • При необходимости пройти рентген или денситометрию — исследование плотности костной ткани.

  • После подтверждения дефицита — следовать схеме лечения: дозировка витамина D, коррекция питания, режим пребывания на солнце.

Самолечение в таких случаях неэффективно и может быть опасным.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации
Еда и рецепты
Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации Аудио 
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения
Еда и рецепты
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения Аудио 
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Домашние животные
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Последние материалы
Смартфон и перекус за рулём снижают концентрацию и увеличивают риск аварий
Дерматолог Гальмиче: регулярное умывание утром улучшает состояние кожи
Бабуины в дикой природе: стаи приматов способны отпугнуть хищников
Более 200 тысяч бочек с радиоотходами проверят в Атлантическом океане
Дефицит витамина D нарушает усвоение кальция и фосфора
Столкнувшаяся с хейтом Анна Седокова рассказала о выборе жизни после гибели экс-супруга
Лучший способ освежиться: готовим желейный десерт Пазл с ягодами и сливками
Доломитовая мука: секреты, как не навредить вашим растениям
Как избавиться от свежих пятен кофе с одежды: эффективные способы
Упражнения для груди дома: как сделать бюст подтянутым за неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.