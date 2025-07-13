Ночные судороги, слабость и потливость — возможно, у вас нехватка одного витамина

Дефицит витамина D — одна из самых распространённых проблем, которую многие недооценивают. Он развивается медленно, но последствия могут быть крайне серьёзными. Этот витамин играет ключевую роль в усвоении кальция и фосфора, а значит, напрямую влияет на здоровье костей, мышц и даже сердца.
Первые признаки часто не вызывают тревоги, но именно они могут стать сигналом, что организм теряет контроль над фосфорно-кальциевым обменом.
общая слабость и хроническая усталость;
болезненные ощущения в костях;
мышечные судороги, особенно по ночам;
частое мочеиспускание;
повышенная потливость, особенно головы и спины.
Если такие симптомы повторяются регулярно, нельзя игнорировать возможный дефицит "солнечного витамина".
У взрослых развивается остеомаляция — размягчение костей, нарушение их минерализации. Это состояние особенно опасно для пожилых людей: до 25% сталкиваются с этим осложнением.
Нехватка витамина D может нарушать работу гладкой мускулатуры, что приводит к непроизвольному сокращению мочевого пузыря и частым позывам.
Дефицит может увеличивать риск:
гипертонии,
ишемической болезни сердца,
нарушений ритма и сердечной проводимости.
Обратиться к врачу и сдать анализы: витамин D в крови, общий и ионизированный кальций, фосфор, анализ мочи.
При необходимости пройти рентген или денситометрию — исследование плотности костной ткани.
После подтверждения дефицита — следовать схеме лечения: дозировка витамина D, коррекция питания, режим пребывания на солнце.
Самолечение в таких случаях неэффективно и может быть опасным.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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