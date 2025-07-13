Ночные судороги, слабость и потливость — возможно, у вас нехватка одного витамина

Дефицит витамина D нарушает усвоение кальция и фосфора

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит витамина D — одна из самых распространённых проблем, которую многие недооценивают. Он развивается медленно, но последствия могут быть крайне серьёзными. Этот витамин играет ключевую роль в усвоении кальция и фосфора, а значит, напрямую влияет на здоровье костей, мышц и даже сердца.

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Какие симптомы говорят о нехватке витамина D

Первые признаки часто не вызывают тревоги, но именно они могут стать сигналом, что организм теряет контроль над фосфорно-кальциевым обменом.

общая слабость и хроническая усталость;

болезненные ощущения в костях;

мышечные судороги, особенно по ночам;

частое мочеиспускание;

повышенная потливость, особенно головы и спины.

Если такие симптомы повторяются регулярно, нельзя игнорировать возможный дефицит "солнечного витамина".

Возможные последствия

1. Проблемы с костями

У взрослых развивается остеомаляция — размягчение костей, нарушение их минерализации. Это состояние особенно опасно для пожилых людей: до 25% сталкиваются с этим осложнением.

2. Гиперактивность мочевого пузыря

Нехватка витамина D может нарушать работу гладкой мускулатуры, что приводит к непроизвольному сокращению мочевого пузыря и частым позывам.

3. Сердечно-сосудистые нарушения

Дефицит может увеличивать риск:

гипертонии ,

ишемической болезни сердца ,

нарушений ритма и сердечной проводимости.

Что делать при подозрении на дефицит

Обратиться к врачу и сдать анализы: витамин D в крови, общий и ионизированный кальций, фосфор, анализ мочи .

При необходимости пройти рентген или денситометрию — исследование плотности костной ткани.

После подтверждения дефицита — следовать схеме лечения: дозировка витамина D, коррекция питания, режим пребывания на солнце.

Самолечение в таких случаях неэффективно и может быть опасным.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

