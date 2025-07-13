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Эти 3 техники помогут заснуть быстрее, чем вы успеете выключить телевизор

Три простых движения перед сном, которые расслабляют тело и запускают глубокий сон
1:56
Здоровье

Проблемы со сном всё чаще вызываются не внешними факторами, а внутренним напряжением. Стресс, раздражение и тревожные мысли не отпускают даже в постели. Многие пытаются расслабиться с помощью алкоголя, но этот метод лишь усугубляет ситуацию. Гораздо эффективнее — мягкие телесные практики, которые помогают расслабить мышцы, успокоить нервную систему и подготовить тело ко сну.

Женщина спит рядом с устройством белого шума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина спит рядом с устройством белого шума

Упражнение для быстрого засыпания

Метод подходит для тех, кто хочет уснуть без лекарств, алкоголя и лишних усилий. Всё, что нужно — несколько минут, тишина и правильные движения.

1. Начните с головы и шеи

  • медленно наклоните голову вперёд, без рывков и напряжения;

  • почувствуйте лёгкое растяжение задней поверхности шеи.

2. Добавьте волнообразные движения

  • аккуратно двигайте головой, имитируя плавные перекаты;

  • движения должны быть расслабленными, как будто вы "раскачиваетесь" от напряжения.

3. Плавные повороты к плечам

  • поверните голову к одному плечу, одновременно слегка приподняв это плечо вверх;

  • сделайте то же самое с другой стороны;

  • повторите по 3-5 раз, в медленном темпе.

Такие движения:

  • стимулируют кровообращение,

  • снимают напряжение в шее и плечах,

  • переключают внимание от мыслей к телу.

После выполнения упражнений — ложитесь в кровать. Важно, чтобы в комнате было тихо и спокойно.

Что ещё поможет

  • Травяной чай на ночь: ромашка, мята, мелисса. Они мягко расслабляют без побочных эффектов.

  • Без экранов за час до сна: отказ от телевизора и телефона снижает уровень возбуждения нервной системы и помогает выработке мелатонина.

Сон наступает быстрее, становится глубже и восстанавливает силы гораздо лучше.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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