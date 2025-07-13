Эти 3 техники помогут заснуть быстрее, чем вы успеете выключить телевизор

Проблемы со сном всё чаще вызываются не внешними факторами, а внутренним напряжением. Стресс, раздражение и тревожные мысли не отпускают даже в постели. Многие пытаются расслабиться с помощью алкоголя, но этот метод лишь усугубляет ситуацию. Гораздо эффективнее — мягкие телесные практики, которые помогают расслабить мышцы, успокоить нервную систему и подготовить тело ко сну.
Метод подходит для тех, кто хочет уснуть без лекарств, алкоголя и лишних усилий. Всё, что нужно — несколько минут, тишина и правильные движения.
медленно наклоните голову вперёд, без рывков и напряжения;
почувствуйте лёгкое растяжение задней поверхности шеи.
аккуратно двигайте головой, имитируя плавные перекаты;
движения должны быть расслабленными, как будто вы "раскачиваетесь" от напряжения.
поверните голову к одному плечу, одновременно слегка приподняв это плечо вверх;
сделайте то же самое с другой стороны;
повторите по 3-5 раз, в медленном темпе.
Такие движения:
стимулируют кровообращение,
снимают напряжение в шее и плечах,
переключают внимание от мыслей к телу.
После выполнения упражнений — ложитесь в кровать. Важно, чтобы в комнате было тихо и спокойно.
Травяной чай на ночь: ромашка, мята, мелисса. Они мягко расслабляют без побочных эффектов.
Без экранов за час до сна: отказ от телевизора и телефона снижает уровень возбуждения нервной системы и помогает выработке мелатонина.
Сон наступает быстрее, становится глубже и восстанавливает силы гораздо лучше.
Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?