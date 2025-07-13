Эти 3 техники помогут заснуть быстрее, чем вы успеете выключить телевизор

Три простых движения перед сном, которые расслабляют тело и запускают глубокий сон

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы со сном всё чаще вызываются не внешними факторами, а внутренним напряжением. Стресс, раздражение и тревожные мысли не отпускают даже в постели. Многие пытаются расслабиться с помощью алкоголя, но этот метод лишь усугубляет ситуацию. Гораздо эффективнее — мягкие телесные практики, которые помогают расслабить мышцы, успокоить нервную систему и подготовить тело ко сну.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина спит рядом с устройством белого шума

Упражнение для быстрого засыпания

Метод подходит для тех, кто хочет уснуть без лекарств, алкоголя и лишних усилий. Всё, что нужно — несколько минут, тишина и правильные движения.

1. Начните с головы и шеи

медленно наклоните голову вперёд, без рывков и напряжения;

почувствуйте лёгкое растяжение задней поверхности шеи.

2. Добавьте волнообразные движения

аккуратно двигайте головой, имитируя плавные перекаты;

движения должны быть расслабленными, как будто вы "раскачиваетесь" от напряжения.

3. Плавные повороты к плечам

поверните голову к одному плечу, одновременно слегка приподняв это плечо вверх;

сделайте то же самое с другой стороны;

повторите по 3-5 раз, в медленном темпе.

Такие движения:

стимулируют кровообращение,

снимают напряжение в шее и плечах,

переключают внимание от мыслей к телу.

После выполнения упражнений — ложитесь в кровать. Важно, чтобы в комнате было тихо и спокойно.

Что ещё поможет

Травяной чай на ночь : ромашка, мята, мелисса. Они мягко расслабляют без побочных эффектов.

Без экранов за час до сна: отказ от телевизора и телефона снижает уровень возбуждения нервной системы и помогает выработке мелатонина.

Сон наступает быстрее, становится глубже и восстанавливает силы гораздо лучше.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

