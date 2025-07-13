Этот привычный аромат на кухне может сделать ночной отдых крепче и спокойнее

Специалисты отмечают успокаивающий эффект лаврового листа в помещении

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые кладут под подушку лавровый лист в надежде исполнить желание или привлечь удачу. Но даже без мистики у этого действия есть вполне рациональное объяснение. Лавровый лист действительно может повлиять на качество сна и общее состояние - и всё благодаря химическому составу растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Thermos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Номер в отеле

Почему лавровый лист под подушкой — это не просто примета

Лавровый лист выделяет фитонциды и ароматические соединения. Эти вещества:

улучшают качество воздуха,

создают лёгкий природный аромат,

способствуют расслаблению и снятию нервного напряжения.

Такой эффект помогает быстрее заснуть, уменьшает беспокойство и делает сон глубже.

Что происходит, если спать рядом с лаврушкой

Сон становится спокойнее , уменьшаются пробуждения и ощущение "неспанного" утра.

Аромат действует мягко и ненавязчиво , но достаточно стабильно, чтобы создать атмосферу уюта.

Пространство в спальне становится более комфортным, появляются ощущения тепла и расслабления.

Даже если не верить в приметы, ароматерапевтический эффект лаврового листа вполне реален. Попробуйте положить несколько сухих листьев под подушку или в наволочку — через 2-3 дня можно будет оценить результат.

Уточнения

Лавро́вый лист - листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

