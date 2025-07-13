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Этот овощ не теряет пользу даже после варки — и замедляет старение изнутри

Помидоры помогают снизить холестерин и укрепить кости
Здоровье

Помидоры — одни из самых доступных и популярных овощей. Их легко найти в любом магазине, в любое время года. Но полезны ли томаты зимой? И теряют ли они свои свойства после термической обработки? Специалисты уверены: томаты стоит есть ежедневно, вне зависимости от сезона.

Консервированные томаты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Консервированные томаты

Чем полезны помидоры

Главное достоинство помидоров — содержание ликопина, мощного антиоксиданта. Он:

  • защищает клетки от разрушения,

  • снижает уровень холестерина,

  • замедляет процессы старения,

  • сохраняется даже после термической обработки (варка, тушение, запекание).

Именно это делает томаты универсальным продуктом — полезны и свежие, и запечённые, и в составе соусов.

Даже зимние помидоры работают

Эксперты подчёркивают: в межсезонье магазинные томаты могут казаться безвкусными, но даже в них сохраняется часть полезных веществ.

  • ликопин — на месте;

  • остаются калий, кальций, витамин K;

  • есть витамин A и C, полезные для зрения и иммунитета.

Полезны также для выведения лишнего натрия, нормализации давления и укрепления костей.

Пищеварение и клетчатка

В помидорах не так много клетчатки, но её достаточно, чтобы:

  • улучшить работу кишечника,

  • обеспечить мягкий слабительный эффект,

  • не перегружать ЖКТ.

Сколько есть и в каком виде

Томаты можно есть ежедневно, но в умеренном количестве — 1-2 штуки в день вполне достаточно. Важно помнить:

  • подходят и свежие, и запечённые, и в составе блюд;

  • кетчупы, пасты и соусы с добавками — не лучший выбор;

  • натуральные домашние заготовки — отличная альтернатива.

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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