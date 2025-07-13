Этот овощ не теряет пользу даже после варки — и замедляет старение изнутри

Помидоры — одни из самых доступных и популярных овощей. Их легко найти в любом магазине, в любое время года. Но полезны ли томаты зимой? И теряют ли они свои свойства после термической обработки? Специалисты уверены: томаты стоит есть ежедневно, вне зависимости от сезона.
Главное достоинство помидоров — содержание ликопина, мощного антиоксиданта. Он:
защищает клетки от разрушения,
снижает уровень холестерина,
замедляет процессы старения,
сохраняется даже после термической обработки (варка, тушение, запекание).
Именно это делает томаты универсальным продуктом — полезны и свежие, и запечённые, и в составе соусов.
Эксперты подчёркивают: в межсезонье магазинные томаты могут казаться безвкусными, но даже в них сохраняется часть полезных веществ.
ликопин — на месте;
остаются калий, кальций, витамин K;
есть витамин A и C, полезные для зрения и иммунитета.
Полезны также для выведения лишнего натрия, нормализации давления и укрепления костей.
В помидорах не так много клетчатки, но её достаточно, чтобы:
улучшить работу кишечника,
обеспечить мягкий слабительный эффект,
не перегружать ЖКТ.
Томаты можно есть ежедневно, но в умеренном количестве — 1-2 штуки в день вполне достаточно. Важно помнить:
подходят и свежие, и запечённые, и в составе блюд;
кетчупы, пасты и соусы с добавками — не лучший выбор;
натуральные домашние заготовки — отличная альтернатива.
Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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