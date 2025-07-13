Этот простой продукт помогает сосудам, ЖКТ и коже — и его легко найти в магазине

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Перловка стабилизирует уровень сахара и снижает давление

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Среди омлетов, бутербродов и сырников есть одно незаметное блюдо, которое способно работать не хуже лекарств. Оно снижает сахар, нормализует давление и при этом подходит даже для тех, кто следит за фигурой. Речь — о перловке.

Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Перловка с овощами

Чем полезна перловка для здоровья

Эта крупа незаслуженно забыта, хотя обладает мощными свойствами, которые помогают организму справляться сразу с несколькими задачами.

1. Регулирует уровень сахара в крови

Перловка усваивается медленно, не провоцируя резких скачков глюкозы. Благодаря этому она подходит людям с диабетом и тем, кто хочет удерживать уровень сахара в пределах нормы.

2. Улучшает работу кишечника

Высокое содержание клетчатки помогает:

наладить пищеварение,

устранить запоры,

нормализовать микрофлору кишечника.

3. Очищает организм и снижает холестерин

Перловка выводит токсины и снижает уровень "плохого” холестерина в крови, снижая нагрузку на сердце и сосуды.

4. Поддерживает здоровье сердца

Крупа содержит:

магний и калий - улучшают работу сердца,

железо - улучшает снабжение клеток кислородом,

бета-глюкан - помогает нормализовать давление.

5. Улучшает состояние кожи

Содержащаяся аминокислота L-лизин ускоряет регенерацию кожи и способствует поддержанию её эластичности.

6. Действует как антиоксидант

Перловка богата селеном и фосфором, которые защищают клетки от старения и укрепляют иммунитет.

7. Подходит для контроля веса

Блюда из перловки долго дают ощущение сытости, помогают избегать переедания и при этом не перегружают организм быстрыми углеводами.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

