Этот простой продукт помогает сосудам, ЖКТ и коже — и его легко найти в магазине

Среди омлетов, бутербродов и сырников есть одно незаметное блюдо, которое способно работать не хуже лекарств. Оно снижает сахар, нормализует давление и при этом подходит даже для тех, кто следит за фигурой. Речь — о перловке.
Эта крупа незаслуженно забыта, хотя обладает мощными свойствами, которые помогают организму справляться сразу с несколькими задачами.
Перловка усваивается медленно, не провоцируя резких скачков глюкозы. Благодаря этому она подходит людям с диабетом и тем, кто хочет удерживать уровень сахара в пределах нормы.
Высокое содержание клетчатки помогает:
наладить пищеварение,
устранить запоры,
нормализовать микрофлору кишечника.
Перловка выводит токсины и снижает уровень "плохого” холестерина в крови, снижая нагрузку на сердце и сосуды.
Крупа содержит:
магний и калий - улучшают работу сердца,
железо - улучшает снабжение клеток кислородом,
бета-глюкан - помогает нормализовать давление.
Содержащаяся аминокислота L-лизин ускоряет регенерацию кожи и способствует поддержанию её эластичности.
Перловка богата селеном и фосфором, которые защищают клетки от старения и укрепляют иммунитет.
Блюда из перловки долго дают ощущение сытости, помогают избегать переедания и при этом не перегружают организм быстрыми углеводами.
Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
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