Сахар в крови может разрушать сосуды даже без диабета — вот что с этим делать

Повышенный уровень сахара в крови — не только показатель на глюкометре, но и реальный риск для здоровья. Он может годами не проявляться симптомами, но постепенно разрушать сосуды, увеличивая шансы на инсульт, инфаркт и диабет.
Американский диетолог Шеннон Кнапп объясняет: высокий уровень сахара повреждает сосуды изнутри, ухудшая циркуляцию крови. Постепенно это влияет на работу сердца, почек, глаз и мозга.
При постоянном превышении нормы развивается инсулинорезистентность — организм перестаёт правильно реагировать на собственный инсулин, а это прямой путь к диабету 2 типа.
Снижение глюкозы — не только задача для людей с диагнозом. Это профилактика, доступная каждому. Кнапп выделяет несколько эффективных и простых способов:
Сбалансированное питание - меньше быстрых углеводов, больше клетчатки и белка.
Управление стрессом - хроническое напряжение повышает уровень кортизола, а он стимулирует выброс сахара.
Регулярная активность - даже лёгкая, но ежедневная.
"Достаточно 5-9 минут прогулки после еды, чтобы сахар в крови начал снижаться", — отмечает Шеннон Кнапп.
Прогулки сразу после приёма пищи улучшают чувствительность к инсулину и помогают организму мягко справляться с усвоением углеводов. Это особенно актуально при сидячем образе жизни или после плотного ужина.
Са́харный диабе́т - группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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