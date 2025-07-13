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Сахар в крови может разрушать сосуды даже без диабета — вот что с этим делать

Высокий сахар повреждает сосуды и ускоряет старение организма
1:39
Здоровье

Повышенный уровень сахара в крови — не только показатель на глюкометре, но и реальный риск для здоровья. Он может годами не проявляться симптомами, но постепенно разрушать сосуды, увеличивая шансы на инсульт, инфаркт и диабет.

Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих
Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих

Почему высокий сахар в крови опасен

Американский диетолог Шеннон Кнапп объясняет: высокий уровень сахара повреждает сосуды изнутри, ухудшая циркуляцию крови. Постепенно это влияет на работу сердца, почек, глаз и мозга.

При постоянном превышении нормы развивается инсулинорезистентность — организм перестаёт правильно реагировать на собственный инсулин, а это прямой путь к диабету 2 типа.

Как снизить уровень сахара в крови

Снижение глюкозы — не только задача для людей с диагнозом. Это профилактика, доступная каждому. Кнапп выделяет несколько эффективных и простых способов:

  • Сбалансированное питание - меньше быстрых углеводов, больше клетчатки и белка.

  • Управление стрессом - хроническое напряжение повышает уровень кортизола, а он стимулирует выброс сахара.

  • Регулярная активность - даже лёгкая, но ежедневная.

Простой способ — короткие прогулки

"Достаточно 5-9 минут прогулки после еды, чтобы сахар в крови начал снижаться", — отмечает Шеннон Кнапп.

Прогулки сразу после приёма пищи улучшают чувствительность к инсулину и помогают организму мягко справляться с усвоением углеводов. Это особенно актуально при сидячем образе жизни или после плотного ужина.

Уточнения

Са́харный диабе́т - группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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