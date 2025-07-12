Ценник растёт, а какао не добавляется: как не переплатить за псевдогорький шоколад

Пищевая разница между горьким и тёмным шоколадом — данные по составу

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что тёмный и горький шоколад — почти одно и то же. Но разница между ними куда глубже, чем просто вкус. Главное — в составе, соотношении ингредиентов и пищевой ценности.

Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколад

Чем отличаются горький и тёмный шоколад

Основное различие между этими двумя видами — доля какао-бобов.

Тёмный шоколад содержит 40-55% какао-бобов .

Горький шоколад - не менее 55%, часто доходит до 90-99%.

Также в горьком шоколаде меньше сахара и добавок. В большинстве случаев это продукт с минимальным составом: какао-бобы, какао-масло и, возможно, небольшое количество сахара.

Состав: где ещё разница

Помимо какао-бобов, в шоколад добавляют:

какао-масло :

— в тёмном — около 20-30% ;

— в горьком — 30% и выше .

сахар:

— в тёмном — 30% и выше;

— в горьком — от 0% до 15%.

Также в тёмном шоколаде чаще встречаются ароматизаторы, орехи, сухофрукты, тогда как горький — почти всегда "чистый".

Калорийность и вкус

Тёмный шоколад слаще, мягче, чаще нравится широкой аудитории.

Горький - насыщенный, с интенсивным вкусом, который раскрывается дольше.

Из-за большого количества сахара тёмный шоколад калорийнее, чем горький.

Что полезнее

Чем больше в составе какао-бобов, тем выше антиоксидантная ценность продукта. Горький шоколад:

улучшает мозговое кровообращение;

регулирует уровень холестерина;

обладает противовоспалительным действием.

А цена

Как правило, горький шоколад дороже - из-за высокой концентрации какао и меньшего количества дешёвых добавок. Но не всегда: маркетинг, бренд и упаковка тоже влияют на стоимость.

Уточнения

Бобы какао, или какао-бобы, — миндалевидные семена, содержащиеся в плоде (стручке) шоколадного дерева (Theobroma cacao).

