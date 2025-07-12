Ценник растёт, а какао не добавляется: как не переплатить за псевдогорький шоколад

Многие считают, что тёмный и горький шоколад — почти одно и то же. Но разница между ними куда глубже, чем просто вкус. Главное — в составе, соотношении ингредиентов и пищевой ценности.
Основное различие между этими двумя видами — доля какао-бобов.
Тёмный шоколад содержит 40-55% какао-бобов.
Горький шоколад - не менее 55%, часто доходит до 90-99%.
Также в горьком шоколаде меньше сахара и добавок. В большинстве случаев это продукт с минимальным составом: какао-бобы, какао-масло и, возможно, небольшое количество сахара.
Помимо какао-бобов, в шоколад добавляют:
какао-масло:
— в тёмном — около 20-30%;
— в горьком — 30% и выше.
сахар:
— в тёмном — 30% и выше;
— в горьком — от 0% до 15%.
Также в тёмном шоколаде чаще встречаются ароматизаторы, орехи, сухофрукты, тогда как горький — почти всегда "чистый".
Тёмный шоколад слаще, мягче, чаще нравится широкой аудитории.
Горький - насыщенный, с интенсивным вкусом, который раскрывается дольше.
Из-за большого количества сахара тёмный шоколад калорийнее, чем горький.
Чем больше в составе какао-бобов, тем выше антиоксидантная ценность продукта. Горький шоколад:
улучшает мозговое кровообращение;
регулирует уровень холестерина;
обладает противовоспалительным действием.
Как правило, горький шоколад дороже - из-за высокой концентрации какао и меньшего количества дешёвых добавок. Но не всегда: маркетинг, бренд и упаковка тоже влияют на стоимость.
Бобы какао, или какао-бобы, — миндалевидные семена, содержащиеся в плоде (стручке) шоколадного дерева (Theobroma cacao).
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