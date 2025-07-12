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Ценник растёт, а какао не добавляется: как не переплатить за псевдогорький шоколад

Пищевая разница между горьким и тёмным шоколадом — данные по составу
1:55
Здоровье

Многие считают, что тёмный и горький шоколад — почти одно и то же. Но разница между ними куда глубже, чем просто вкус. Главное — в составе, соотношении ингредиентов и пищевой ценности.

Шоколад
Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколад

Чем отличаются горький и тёмный шоколад

Основное различие между этими двумя видами — доля какао-бобов.

  • Тёмный шоколад содержит 40-55% какао-бобов.

  • Горький шоколад - не менее 55%, часто доходит до 90-99%.

Также в горьком шоколаде меньше сахара и добавок. В большинстве случаев это продукт с минимальным составом: какао-бобы, какао-масло и, возможно, небольшое количество сахара.

Состав: где ещё разница

Помимо какао-бобов, в шоколад добавляют:

  • какао-масло:
    — в тёмном — около 20-30%;
    — в горьком — 30% и выше.

  • сахар:
    — в тёмном — 30% и выше;
    — в горьком — от 0% до 15%.

Также в тёмном шоколаде чаще встречаются ароматизаторы, орехи, сухофрукты, тогда как горький — почти всегда "чистый".

Калорийность и вкус

  • Тёмный шоколад слаще, мягче, чаще нравится широкой аудитории.

  • Горький - насыщенный, с интенсивным вкусом, который раскрывается дольше.

Из-за большого количества сахара тёмный шоколад калорийнее, чем горький.

Что полезнее

Чем больше в составе какао-бобов, тем выше антиоксидантная ценность продукта. Горький шоколад:

  • улучшает мозговое кровообращение;

  • регулирует уровень холестерина;

  • обладает противовоспалительным действием.

А цена

Как правило, горький шоколад дороже - из-за высокой концентрации какао и меньшего количества дешёвых добавок. Но не всегда: маркетинг, бренд и упаковка тоже влияют на стоимость.

Уточнения

Бобы какао, или какао-бобы, — миндалевидные семена, содержащиеся в плоде (стручке) шоколадного дерева (Theobroma cacao).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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