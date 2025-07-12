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Что не стоит есть перед сном, если вы хотите проснуться в лёгкости, а не в отёках

Солёная и калорийная пища вечером вызывает отёки и усталость
2:24
Здоровье

Кажется, все давно усвоили: жареное, жирное и острое — не лучший выбор на ужин. На замену приходят овощи, фрукты, молочные продукты. Но не всё так просто. Некоторые "полезные” продукты могут навредить, если съесть их перед сном.

Салат с киноа
Фото: Own work by H.hristov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат с киноа

Какие овощи не стоит есть на ночь

Овощи — основа лёгкого ужина, но и среди них есть исключения.

  • Бобовые (чечевица, фасоль, нут) — вызывают вздутие, тяжесть и брожение.

  • Картофель, кукуруза и другие крахмалистые овощи повышают уровень глюкозы, создают избыток энергии, которая не расходуется — и уходит в запасы.

На ужин лучше выбирать:

  • брокколи, цветную капусту, шпинат, кабачки, тыкву.

Какие фрукты мешают уснуть и набирают вес

Фрукты на ужин воспринимаются как лёгкий перекус, но не все одинаково безопасны.

  • Виноград, бананы, сладкие груши - содержат большое количество сахаров.

  • Ночью метаболизм замедлен, а быстрые углеводы идут в жир, не успев переработаться.

Если хочется фруктов — лучше остановиться на несладком яблоке или ягодах, и не позже чем за 2 часа до сна.

Почему молоко может мешать уснуть

Цельное молоко на ночь — не лучшее решение. Причины:

  • тяжело переваривается, особенно у взрослых;

  • может вызывать вздутие, дискомфорт, спазмы в животе;

  • содержит жир, замедляющий пищеварение.

Альтернатива — кефир, ряженка или нежирный йогурт (до 2,5%), которые мягко действуют на ЖКТ и помогают усвоению пищи.

Что ещё не стоит есть перед сном

Врач рекомендует исключить:

  • изделия из сыра, копчёности и полуфабрикаты;

  • всё солёное и острое;

  • сладкое (выпечку, десерты, мед).

Причины:

  • калорийность этих продуктов приводит к накоплению жира;

  • соль и сахар задерживают жидкость, провоцируют отёки и ощущение тяжести на утро.

Когда ужинать, чтобы не навредить

Даже полезные продукты не сработают, если вы поели и сразу легли. Оптимальное время ужина — за 2-3 часа до сна. Это даёт пищеварительной системе время на работу и организму — шанс полноценно восстановиться.

Уточнения

У́жин - последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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