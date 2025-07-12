Что не стоит есть перед сном, если вы хотите проснуться в лёгкости, а не в отёках

Кажется, все давно усвоили: жареное, жирное и острое — не лучший выбор на ужин. На замену приходят овощи, фрукты, молочные продукты. Но не всё так просто. Некоторые "полезные” продукты могут навредить, если съесть их перед сном.
Овощи — основа лёгкого ужина, но и среди них есть исключения.
Бобовые (чечевица, фасоль, нут) — вызывают вздутие, тяжесть и брожение.
Картофель, кукуруза и другие крахмалистые овощи повышают уровень глюкозы, создают избыток энергии, которая не расходуется — и уходит в запасы.
На ужин лучше выбирать:
брокколи, цветную капусту, шпинат, кабачки, тыкву.
Фрукты на ужин воспринимаются как лёгкий перекус, но не все одинаково безопасны.
Виноград, бананы, сладкие груши - содержат большое количество сахаров.
Ночью метаболизм замедлен, а быстрые углеводы идут в жир, не успев переработаться.
Если хочется фруктов — лучше остановиться на несладком яблоке или ягодах, и не позже чем за 2 часа до сна.
Цельное молоко на ночь — не лучшее решение. Причины:
тяжело переваривается, особенно у взрослых;
может вызывать вздутие, дискомфорт, спазмы в животе;
содержит жир, замедляющий пищеварение.
Альтернатива — кефир, ряженка или нежирный йогурт (до 2,5%), которые мягко действуют на ЖКТ и помогают усвоению пищи.
Врач рекомендует исключить:
изделия из сыра, копчёности и полуфабрикаты;
всё солёное и острое;
сладкое (выпечку, десерты, мед).
Причины:
калорийность этих продуктов приводит к накоплению жира;
соль и сахар задерживают жидкость, провоцируют отёки и ощущение тяжести на утро.
Даже полезные продукты не сработают, если вы поели и сразу легли. Оптимальное время ужина — за 2-3 часа до сна. Это даёт пищеварительной системе время на работу и организму — шанс полноценно восстановиться.
У́жин - последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
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