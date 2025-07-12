Макароны каждый день? Вот что может случиться с ЖКТ даже при правильных сортах

Макароны — продукт вкусный, сытный и знакомый каждому. Но за простым гарниром может скрываться серьёзная нагрузка на пищеварение. Даже если вы выбираете изделия из твёрдых сортов пшеницы, ежедневное употребление может со временем привести к проблемам с желудком и кишечником.
Любители лапши, спагетти, рожков и прочих вариаций макарон рискуют перегрузить ЖКТ. Даже "правильные" сорта пшеницы не делают блюдо безопасным при частом употреблении.
Макароны:
замедляют пищеварение при сочетании с жирными продуктами;
повышают гликемическую нагрузку, особенно в больших порциях;
создают ощущение тяжести, если становятся основой рациона.
Употреблять такие гарниры "через день" — уже слишком часто.
Безопасная частота — 1-2 раза в неделю. При этом важно контролировать:
объём порции (не более 150-200 г готового продукта);
способ приготовления;
сочетание с другими продуктами.
Постарайтесь разнообразить гарниры — в рационе вполне могут быть гречка, бурый рис, картофель, киноа или овощные рагу.
Чтобы сделать макароны максимально безопасными и полезными, готовьте их в состоянии аль-денте - слегка недоваренными. Это снижает гликемический индекс и облегчает усвоение.
Полезные сочетания:
овощи (брокколи, томаты, кабачки, шпинат);
морепродукты (креветки, мидии, кальмары);
постное мясо (курица, индейка, нежирная говядина).
Нежелательные дополнения:
колбасы и сосиски;
жирные соусы на основе сливок и майонеза;
жареное мясо.
Макароны — это макаронные изделия в виде трубочек, разной длины и диаметра. Также к ним относят спагетти, феттучини, пенне и другие виды пасты.
Дие́та или рацион - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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