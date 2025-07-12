Макароны каждый день? Вот что может случиться с ЖКТ даже при правильных сортах

Частое употребление макарон перегружает ЖКТ

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Макароны — продукт вкусный, сытный и знакомый каждому. Но за простым гарниром может скрываться серьёзная нагрузка на пищеварение. Даже если вы выбираете изделия из твёрдых сортов пшеницы, ежедневное употребление может со временем привести к проблемам с желудком и кишечником.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info макароны с кальмаром

Почему не стоит есть макароны слишком часто

Любители лапши, спагетти, рожков и прочих вариаций макарон рискуют перегрузить ЖКТ. Даже "правильные" сорта пшеницы не делают блюдо безопасным при частом употреблении.

Макароны:

замедляют пищеварение при сочетании с жирными продуктами;

повышают гликемическую нагрузку, особенно в больших порциях;

создают ощущение тяжести, если становятся основой рациона.

Употреблять такие гарниры "через день" — уже слишком часто.

Как часто можно есть макароны без вреда

Безопасная частота — 1-2 раза в неделю. При этом важно контролировать:

объём порции (не более 150-200 г готового продукта);

способ приготовления;

сочетание с другими продуктами.

Постарайтесь разнообразить гарниры — в рационе вполне могут быть гречка, бурый рис, картофель, киноа или овощные рагу.

Как правильно варить и сочетать макароны

Чтобы сделать макароны максимально безопасными и полезными, готовьте их в состоянии аль-денте - слегка недоваренными. Это снижает гликемический индекс и облегчает усвоение.

Полезные сочетания:

овощи (брокколи, томаты, кабачки, шпинат);

морепродукты (креветки, мидии, кальмары);

постное мясо (курица, индейка, нежирная говядина).

Нежелательные дополнения:

колбасы и сосиски;

жирные соусы на основе сливок и майонеза;

жареное мясо.

Справка

Макароны — это макаронные изделия в виде трубочек, разной длины и диаметра. Также к ним относят спагетти, феттучини, пенне и другие виды пасты.

Уточнения

Дие́та или рацион - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

