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Макароны каждый день? Вот что может случиться с ЖКТ даже при правильных сортах

Частое употребление макарон перегружает ЖКТ
2:07
Здоровье

Макароны — продукт вкусный, сытный и знакомый каждому. Но за простым гарниром может скрываться серьёзная нагрузка на пищеварение. Даже если вы выбираете изделия из твёрдых сортов пшеницы, ежедневное употребление может со временем привести к проблемам с желудком и кишечником.

макароны с кальмаром
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
макароны с кальмаром

Почему не стоит есть макароны слишком часто

Любители лапши, спагетти, рожков и прочих вариаций макарон рискуют перегрузить ЖКТ. Даже "правильные" сорта пшеницы не делают блюдо безопасным при частом употреблении.

Макароны:

  • замедляют пищеварение при сочетании с жирными продуктами;

  • повышают гликемическую нагрузку, особенно в больших порциях;

  • создают ощущение тяжести, если становятся основой рациона.

Употреблять такие гарниры "через день" — уже слишком часто.

Как часто можно есть макароны без вреда

Безопасная частота — 1-2 раза в неделю. При этом важно контролировать:

  • объём порции (не более 150-200 г готового продукта);

  • способ приготовления;

  • сочетание с другими продуктами.

Постарайтесь разнообразить гарниры — в рационе вполне могут быть гречка, бурый рис, картофель, киноа или овощные рагу.

Как правильно варить и сочетать макароны

Чтобы сделать макароны максимально безопасными и полезными, готовьте их в состоянии аль-денте - слегка недоваренными. Это снижает гликемический индекс и облегчает усвоение.

Полезные сочетания:

  • овощи (брокколи, томаты, кабачки, шпинат);

  • морепродукты (креветки, мидии, кальмары);

  • постное мясо (курица, индейка, нежирная говядина).

Нежелательные дополнения:

  • колбасы и сосиски;

  • жирные соусы на основе сливок и майонеза;

  • жареное мясо.

Справка

Макароны — это макаронные изделия в виде трубочек, разной длины и диаметра. Также к ним относят спагетти, феттучини, пенне и другие виды пасты.

Уточнения

Дие́та или рацион - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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Частое употребление макарон перегружает ЖКТ
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