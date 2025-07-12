Чёрный или с молоком: какой кофе на самом деле полезнее для памяти, фигуры и печени

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Но как его пить полезнее: чёрным или с молоком? Этот вопрос волнует многих. Исследования показывают: оба варианта могут быть полезными, если соблюдать умеренность. Но у каждого есть свои плюсы и минусы.
Этот напиток не только бодрит, но и влияет на здоровье в долгосрочной перспективе:
уменьшает риск деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона на 65%;
улучшает память, независимо от возраста;
повышает физическую работоспособность и помогает сжигать жир;
стимулирует работу печени, снижая вероятность гепатита и онкологических заболеваний;
на 80% снижает риск болезней печени при регулярном употреблении;
снижает вероятность развития сахарного диабета.
Отдельный плюс — отсутствие калорий. Чёрный кофе без сахара и добавок не нарушает пищевой режим и не провоцирует набор веса.
Однако людям с повышенной кислотностью или чувствительным желудком чёрный кофе может вызывать дискомфорт.
Добавление молока снижает кислотность напитка, что делает его более щадящим для ЖКТ. Это особенно важно для тех, кто страдает:
гастритом,
изжогой,
повышенной кислотностью желудка.
Кроме того:
молоко снижает риск раздражения пищевода;
обогащает напиток кальцием, что полезно для костей;
делает кофе мягче и менее возбуждающим, особенно в вечернее время.
Но есть и минусы:
молочные белки в сочетании с кофе усваиваются хуже из-за реакции с танинами;
напиток становится калорийнее на 50-70 ккал;
может усложнить пищеварение, особенно при склонности к вздутию или нарушенной флоре.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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