Чёрный или с молоком: какой кофе на самом деле полезнее для памяти, фигуры и печени

Чёрный кофе улучшает память и предотвращает диабет

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Но как его пить полезнее: чёрным или с молоком? Этот вопрос волнует многих. Исследования показывают: оба варианта могут быть полезными, если соблюдать умеренность. Но у каждого есть свои плюсы и минусы.

Фото: unsplash.com by Nathan Dumlao is licensed under Free to use under the Unsplash License Кофе

Чёрный кофе: польза без добавок

Этот напиток не только бодрит, но и влияет на здоровье в долгосрочной перспективе:

уменьшает риск деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона на 65% ;

улучшает память , независимо от возраста;

повышает физическую работоспособность и помогает сжигать жир;

стимулирует работу печени , снижая вероятность гепатита и онкологических заболеваний;

на 80% снижает риск болезней печени при регулярном употреблении;

снижает вероятность развития сахарного диабета.

Отдельный плюс — отсутствие калорий. Чёрный кофе без сахара и добавок не нарушает пищевой режим и не провоцирует набор веса.

Однако людям с повышенной кислотностью или чувствительным желудком чёрный кофе может вызывать дискомфорт.

Кофе с молоком: мягче, но не всегда лучше

Добавление молока снижает кислотность напитка, что делает его более щадящим для ЖКТ. Это особенно важно для тех, кто страдает:

гастритом,

изжогой,

повышенной кислотностью желудка.

Кроме того:

молоко снижает риск раздражения пищевода ;

обогащает напиток кальцием , что полезно для костей;

делает кофе мягче и менее возбуждающим, особенно в вечернее время.

Но есть и минусы:

молочные белки в сочетании с кофе усваиваются хуже из-за реакции с танинами;

напиток становится калорийнее на 50-70 ккал ;

может усложнить пищеварение, особенно при склонности к вздутию или нарушенной флоре.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

