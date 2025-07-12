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Чёрный или с молоком: какой кофе на самом деле полезнее для памяти, фигуры и печени

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1:53
Здоровье

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Но как его пить полезнее: чёрным или с молоком? Этот вопрос волнует многих. Исследования показывают: оба варианта могут быть полезными, если соблюдать умеренность. Но у каждого есть свои плюсы и минусы.

Кофе
Фото: unsplash.com by Nathan Dumlao is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кофе

Чёрный кофе: польза без добавок

Этот напиток не только бодрит, но и влияет на здоровье в долгосрочной перспективе:

  • уменьшает риск деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона на 65%;

  • улучшает память, независимо от возраста;

  • повышает физическую работоспособность и помогает сжигать жир;

  • стимулирует работу печени, снижая вероятность гепатита и онкологических заболеваний;

  • на 80% снижает риск болезней печени при регулярном употреблении;

  • снижает вероятность развития сахарного диабета.

Отдельный плюс — отсутствие калорий. Чёрный кофе без сахара и добавок не нарушает пищевой режим и не провоцирует набор веса.

Однако людям с повышенной кислотностью или чувствительным желудком чёрный кофе может вызывать дискомфорт.

Кофе с молоком: мягче, но не всегда лучше

Добавление молока снижает кислотность напитка, что делает его более щадящим для ЖКТ. Это особенно важно для тех, кто страдает:

  • гастритом,

  • изжогой,

  • повышенной кислотностью желудка.

Кроме того:

  • молоко снижает риск раздражения пищевода;

  • обогащает напиток кальцием, что полезно для костей;

  • делает кофе мягче и менее возбуждающим, особенно в вечернее время.

Но есть и минусы:

  • молочные белки в сочетании с кофе усваиваются хуже из-за реакции с танинами;

  • напиток становится калорийнее на 50-70 ккал;

  • может усложнить пищеварение, особенно при склонности к вздутию или нарушенной флоре.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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