Продукты, которые нельзя есть с яйцами — одно сочетание снижает усвоение витаминов

Фрукты после яиц вызывают дискомфорт и брожение

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куриные яйца — один из самых популярных и универсальных продуктов. Их ценят за высокую питательную ценность, доступность и лёгкость в приготовлении. Однако даже такой полезный продукт может обернуться проблемой для пищеварения, если сочетать его с неподходящими ингредиентами.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница

Какие продукты нельзя есть вместе с яйцами

Ряд сочетаний с яйцами может ухудшить усвоение питательных веществ или вызвать дискомфорт в ЖКТ. Ниже — список продуктов, которых стоит избегать в одной тарелке с яйцами.

Картофель

содержит минералы, мешающие усвоению кальция из яиц;

особенно нежелательно сочетание с жареным картофелем или пюре.

Такое сочетание может привести к дефициту усвояемого кальция, даже если сам рацион его покрывает.

Жирная рыба

яйца содержат авидин, который снижает усвоение биотина из рыбы;

это важный витамин группы B, отвечающий за здоровье кожи и нервной системы.

Сочетание может быть особенно нежелательным для людей с нехваткой витаминов.

Молочные продукты

два разных животных белка — из яиц и молока — сложно перевариваются одновременно;

организм тратит больше ресурсов, что может вызывать тяжесть и вздутие.

Комбинация особенно нежелательна при чувствительном желудке.

Майонез

жирный соус перегружает ЖКТ в сочетании с яйцами;

нарушается баланс кислотности, снижается качество пищеварения.

Несмотря на популярность "оливье" и яичных салатов с майонезом, лучше заменить заправку на растительное масло с лимонным соком.

Фрукты после яиц

фрукты и яйца перевариваются с разной скоростью;

быстрые сахара из фруктов начинают бродить, пока яйца ещё не усвоились.

Это может привести к газообразованию, тяжести и даже расстройству кишечника.

Уточнения

Ка́льций - химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.

