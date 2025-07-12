Продукты, которые нельзя есть с яйцами — одно сочетание снижает усвоение витаминов

Куриные яйца — один из самых популярных и универсальных продуктов. Их ценят за высокую питательную ценность, доступность и лёгкость в приготовлении. Однако даже такой полезный продукт может обернуться проблемой для пищеварения, если сочетать его с неподходящими ингредиентами.
Ряд сочетаний с яйцами может ухудшить усвоение питательных веществ или вызвать дискомфорт в ЖКТ. Ниже — список продуктов, которых стоит избегать в одной тарелке с яйцами.
содержит минералы, мешающие усвоению кальция из яиц;
особенно нежелательно сочетание с жареным картофелем или пюре.
Такое сочетание может привести к дефициту усвояемого кальция, даже если сам рацион его покрывает.
яйца содержат авидин, который снижает усвоение биотина из рыбы;
это важный витамин группы B, отвечающий за здоровье кожи и нервной системы.
Сочетание может быть особенно нежелательным для людей с нехваткой витаминов.
два разных животных белка — из яиц и молока — сложно перевариваются одновременно;
организм тратит больше ресурсов, что может вызывать тяжесть и вздутие.
Комбинация особенно нежелательна при чувствительном желудке.
жирный соус перегружает ЖКТ в сочетании с яйцами;
нарушается баланс кислотности, снижается качество пищеварения.
Несмотря на популярность "оливье" и яичных салатов с майонезом, лучше заменить заправку на растительное масло с лимонным соком.
фрукты и яйца перевариваются с разной скоростью;
быстрые сахара из фруктов начинают бродить, пока яйца ещё не усвоились.
Это может привести к газообразованию, тяжести и даже расстройству кишечника.
Ка́льций - химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
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