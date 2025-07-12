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Полезные, но не для всех: кому орехи могут навредить даже в небольшом количестве

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Здоровье

Орехи принято считать суперфудом: они богаты белком, клетчаткой, полезными жирами и витаминами. Но даже такой ценный продукт может быть не всем на пользу. В некоторых случаях их употребление может обернуться проблемами со здоровьем — особенно если игнорировать противопоказания.

фисташки
Фото: Own work by Cemg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
фисташки

Кому нельзя есть орехи

По словам эндокринолога Елены Островской, орехи противопоказаны людям со склонностью к аллергии.

"Орехи могут вызывать сильные аллергические реакции", — подчеркнула врач.

Даже небольшое количество может стать причиной тяжёлых симптомов — от кожных высыпаний до анафилаксии.

Проблемы с ЖКТ — повод для осторожности

Также орехи стоит ограничить или исключить при следующих состояниях:

  • гастрит и повышенная кислотность;

  • панкреатит (в том числе в стадии ремиссии);

  • синдром раздражённого кишечника;

  • другие хронические болезни пищеварительной системы.

Даже в отсутствие активной симптоматики жирная и плотная структура орехов может раздражать слизистую и вызывать обострение.

Безопасное количество: сколько можно есть без вреда

Даже полностью здоровому человеку не стоит налегать на орехи. Это высококалорийный продукт, который легко переесть — особенно в виде перекуса.

"Безопасное количество орехов в день — около 30 граммов", — уточняет Елена Островская.

Это примерно одна маленькая горсть. Этого достаточно, чтобы получить все полезные вещества без перегрузки для ЖКТ и риска для фигуры.

Уточнения

Орехи - сухие съедобные плоды или семена.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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