Эти три продукта укрепляют женское здоровье, улучшают кожу и помогают сбалансировать гормоны

Женский организм — по-настоящему уникальный. Он способен вынашивать новую жизнь, адаптироваться к циклическим изменениям и при этом оставаться сильным и выносливым. Но чтобы эта система работала гармонично, важно правильно питаться - и не ради диет, а ради энергии, устойчивости и красоты изнутри.
Диетолог Мария Капралова выделила три продукта, которые особенно важны для женского здоровья. Эти продукты поддерживают гормональный фон, укрепляют кости, улучшают состояние кожи и помогают справляться со стрессами.
Листовая зелень с мощным витаминным профилем:
содержит витамины A, C, K, фолиевую кислоту, железо и кальций;
укрепляет сердечно-сосудистую систему за счёт антиоксидантов;
поддерживает здоровье костей — особенно благодаря витамину K;
нормализует менструальный цикл и поддерживает репродуктивную функцию.
Можно добавлять в салаты, смузи, омлеты или использовать как гарнир. Шпинат универсален и подходит как к холодным, так и к горячим блюдам.
Ценный источник:
омега-3 жирных кислот, белка и антиоксидантов;
фитостеролов, способных влиять на гормональный фон;
витаминов группы B, которые поддерживают эмоциональную стабильность.
Регулярное употребление грецких орехов помогает снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение и стабилизировать настроение. Идеально в кашах, салатах или как перекус.
Особенно белый натуральный, без добавок и сахара. В идеале — греческий:
поддерживает микрофлору кишечника за счёт пробиотиков;
укрепляет кости благодаря кальцию и витамину D;
улучшает состояние кожи и помогает справляться с акне.
Йогурт подходит в качестве самостоятельного блюда, а также как база для соусов, заправок и смузи.
Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь.
Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.