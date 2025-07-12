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Эти три продукта укрепляют женское здоровье, улучшают кожу и помогают сбалансировать гормоны

Шпинат поддерживает сердце, кости и репродуктивную систему
2:05
Здоровье

Женский организм — по-настоящему уникальный. Он способен вынашивать новую жизнь, адаптироваться к циклическим изменениям и при этом оставаться сильным и выносливым. Но чтобы эта система работала гармонично, важно правильно питаться - и не ради диет, а ради энергии, устойчивости и красоты изнутри.

Девушка с волосами цвета блонд
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с волосами цвета блонд

3 продукта, которые должны быть в рационе каждой женщины

Диетолог Мария Капралова выделила три продукта, которые особенно важны для женского здоровья. Эти продукты поддерживают гормональный фон, укрепляют кости, улучшают состояние кожи и помогают справляться со стрессами.

Шпинат

Листовая зелень с мощным витаминным профилем:

  • содержит витамины A, C, K, фолиевую кислоту, железо и кальций;

  • укрепляет сердечно-сосудистую систему за счёт антиоксидантов;

  • поддерживает здоровье костей — особенно благодаря витамину K;

  • нормализует менструальный цикл и поддерживает репродуктивную функцию.

Можно добавлять в салаты, смузи, омлеты или использовать как гарнир. Шпинат универсален и подходит как к холодным, так и к горячим блюдам.

Грецкие орехи

Ценный источник:

  • омега-3 жирных кислот, белка и антиоксидантов;

  • фитостеролов, способных влиять на гормональный фон;

  • витаминов группы B, которые поддерживают эмоциональную стабильность.

Регулярное употребление грецких орехов помогает снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение и стабилизировать настроение. Идеально в кашах, салатах или как перекус.

Йогурт

Особенно белый натуральный, без добавок и сахара. В идеале — греческий:

  • поддерживает микрофлору кишечника за счёт пробиотиков;

  • укрепляет кости благодаря кальцию и витамину D;

  • улучшает состояние кожи и помогает справляться с акне.

Йогурт подходит в качестве самостоятельного блюда, а также как база для соусов, заправок и смузи.

Уточнения

Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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