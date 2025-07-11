Эти 6 продуктов восстанавливают работу кишечника — но один из них чаще всего игнорируют

Работа кишечника — один из ключевых факторов общего самочувствия. Проблемы с пищеварением влияют не только на комфорт, но и на иммунитет, настроение и даже внешний вид. Хорошая новость в том, что многие вопросы можно решить, просто скорректировав питание.
Специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики Уфы назвали топ-6 продуктов, которые положительно влияют на состояние кишечника.
нормализуют микрофлору кишечника;
содержат пробиотики, полезные бактерии;
улучшают пищеварение при регулярном употреблении.
Речь идёт о кефире, ряженке, натуральном йогурте без сахара и ароматизаторов.
активизирует выработку желудочного сока;
обладает мягким слабительным эффектом;
улучшает отток желчи.
Особенно полезна в варёном или запечённом виде — без майонеза и других тяжёлых заправок.
мягко стимулирует перистальтику;
действует как природное слабительное;
улучшает моторику кишечника.
Отлично подходит в качестве перекуса или как добавка к кашам и салатам.
защищает слизистую желудка;
очищает кишечник от токсинов;
нормализует уровень сахара в крови.
Наиболее полезна овсянка длительного приготовления без добавок.
легко усваивается;
активизирует пищеварение;
улучшает проходимость кишечника.
Подходит в отварном, тушёном или запечённом виде. Не вызывает вздутия, как обычная капуста.
Без достаточного количества жидкости не будет ни нормальной перистальтики, ни полноценного усвоения питательных веществ. Пейте не менее 1,5-2 литров воды в сутки, особенно при высоком содержании клетчатки в рационе.
Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
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