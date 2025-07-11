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Эти 6 продуктов восстанавливают работу кишечника — но один из них чаще всего игнорируют

Центр общественного здоровья Уфы назвал полезные для ЖКТ продукты
2:06
Здоровье

Работа кишечника — один из ключевых факторов общего самочувствия. Проблемы с пищеварением влияют не только на комфорт, но и на иммунитет, настроение и даже внешний вид. Хорошая новость в том, что многие вопросы можно решить, просто скорректировав питание.

Каша с клубникой
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каша с клубникой

6 продуктов, которые восстанавливают ЖКТ

Специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики Уфы назвали топ-6 продуктов, которые положительно влияют на состояние кишечника.

1. Молочные продукты

  • нормализуют микрофлору кишечника;

  • содержат пробиотики, полезные бактерии;

  • улучшают пищеварение при регулярном употреблении.

Речь идёт о кефире, ряженке, натуральном йогурте без сахара и ароматизаторов.

2. Свекла

  • активизирует выработку желудочного сока;

  • обладает мягким слабительным эффектом;

  • улучшает отток желчи.

Особенно полезна в варёном или запечённом виде — без майонеза и других тяжёлых заправок.

3. Чернослив

  • мягко стимулирует перистальтику;

  • действует как природное слабительное;

  • улучшает моторику кишечника.

Отлично подходит в качестве перекуса или как добавка к кашам и салатам.

4. Овсянка

  • защищает слизистую желудка;

  • очищает кишечник от токсинов;

  • нормализует уровень сахара в крови.

Наиболее полезна овсянка длительного приготовления без добавок.

5. Цветная капуста

  • легко усваивается;

  • активизирует пищеварение;

  • улучшает проходимость кишечника.

Подходит в отварном, тушёном или запечённом виде. Не вызывает вздутия, как обычная капуста.

6. Вода

Без достаточного количества жидкости не будет ни нормальной перистальтики, ни полноценного усвоения питательных веществ. Пейте не менее 1,5-2 литров воды в сутки, особенно при высоком содержании клетчатки в рационе.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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