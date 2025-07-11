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Этот ингредиент на кухне помогает бороться с лишним весом и ментальным выгоранием

Корица улучшает память и снижает эмоциональное напряжение
1:51
Здоровье

Корица известна своим тёплым, сладковато-горьким вкусом, который сразу выделяет её среди других специй. Её добавляют в выпечку, кофе, каши и даже мясные блюда. Но за ароматом прячется куда более ценное свойство — корица работает на ваше здоровье. И эффект заметнее, чем может показаться на первый взгляд.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

От чего защищает корица

Включив эту специю в рацион, можно получить сразу несколько ощутимых бонусов:

  • улучшение памяти и концентрации;

  • снижение риска нейродегенеративных заболеваний;

  • поддержка при умственном и эмоциональном перенапряжении;

  • укрепление сердечно-сосудистой системы;

  • профилактика набора лишнего веса.

Корица стимулирует кровообращение, борется с воспалениями и помогает организму мягко адаптироваться к стрессу. Особенно она полезна тем, кто регулярно сталкивается с умственными нагрузками, хронической усталостью или нестабильным давлением.

Хотите лучше запоминать информацию? Снизить влияние стресса? Укрепить сосуды и не допустить появления лишнего веса? Тогда корица — это простое и доступное решение.

Как правильно употреблять корицу

Польза не отменяет дозировку. Корица содержит кумарин — вещество, которое в больших количествах может негативно влиять на печень. Поэтому важно придерживаться безопасной суточной нормы.

Оптимальная доза — не более 6 граммов в сутки, то есть примерно одна чайная ложка. Этого достаточно, чтобы запустить положительные процессы в организме без риска для здоровья. Добавляйте корицу в утреннюю кашу, напитки, выпечку или творог. Главное — регулярно и в разумных количествах.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский - вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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