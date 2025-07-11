Как здоровое питание может вредить: 7 продуктов, от которых лучше отказаться

Йогурты с наполнителями вызывают набор веса и раздражение ЖКТ

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы живём в эпоху, когда советы о здоровом питании можно найти на каждом шагу. Но даже самые "правильные" продукты иногда оказываются далеко не тем, чем кажутся. Некоторые из них только прикрываются этикеткой "полезно", а на деле — перегружают организм, нарушают пищеварение и портят не только здоровье, но и внешний вид.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Продукты, которые обманывают под видом "здоровых"

Диетолог Мария Капралова делится: иногда именно те продукты, которые мы покупаем с наилучшими намерениями, оказываются причиной сбоев в организме. Ниже — список популярных "правильных" товаров, с которыми стоит быть осторожнее.

Соки в упаковках

содержат много сахара и почти не содержат клетчатки;

часто изготовлены из сырья сомнительного качества или концентратов;

резко повышают уровень глюкозы в крови.

Альтернатива: свежие фрукты или домашние соки с мякотью.

Йогурты с добавками

содержат сахар, ароматизаторы, загустители и красители;

снижают пользу пробиотиков;

могут вызывать набор веса и раздражение ЖКТ.

Альтернатива: натуральный несладкий йогурт с фруктами или ложкой мёда.

Зерновые батончики

много простых углеводов, мало клетчатки;

частые добавки: трансжиры и усилители вкуса;

нарушают уровень сахара в крови.

Альтернатива: орехи, семечки, яблоки — с учётом калорийности.

Салаты с готовыми соусами

магазинные заправки — это сахар, соль, эмульгаторы и усилители вкуса;

сводят на нет пользу овощей.

Альтернатива: заправки на основе оливкового масла, лимона и натуральных специй.

Обезжиренные продукты

зачастую содержат сахар и искусственные ароматизаторы;

производятся с дополнительной переработкой — фактически это уже полуфабрикат;

не дают насыщения.

Альтернатива: умеренное потребление натуральных жиров в составе полноценной пищи.

Орехи в глазури

содержат сахар, трансжиры, ароматизаторы;

становятся калорийной бомбой, провоцирующей перегрузку ЖКТ.

Альтернатива: сырые или слегка подсушенные орехи без добавок.

Постные заменители мяса

нередко включают много соли, консервантов, усилителей вкуса;

могут вызывать аллергию и тяжесть в животе.

Альтернатива: бобовые, курица, рыба или домашние вегетарианские блюда.

Как выбрать еду с умом

Даже полезные продукты могут стать вредными, если производитель поставил во главу угла срок хранения и вкус, а не питательную ценность. Читайте состав, избегайте сомнительных добавок и стремитесь к разнообразному, свежему и минимально обработанному рациону.

Уточнения

Зла́ки - семейство однодольных растений, к которому относятся такие известные и давно используемые в хозяйстве растения, как пшеница, рожь, овёс, рис, кукуруза, ячмень, просо, бамбук, сахарный тростник.

