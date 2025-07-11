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Как здоровое питание может вредить: 7 продуктов, от которых лучше отказаться

Йогурты с наполнителями вызывают набор веса и раздражение ЖКТ
2:52
Здоровье

Мы живём в эпоху, когда советы о здоровом питании можно найти на каждом шагу. Но даже самые "правильные" продукты иногда оказываются далеко не тем, чем кажутся. Некоторые из них только прикрываются этикеткой "полезно", а на деле — перегружают организм, нарушают пищеварение и портят не только здоровье, но и внешний вид.

Йогурт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йогурт

Продукты, которые обманывают под видом "здоровых"

Диетолог Мария Капралова делится: иногда именно те продукты, которые мы покупаем с наилучшими намерениями, оказываются причиной сбоев в организме. Ниже — список популярных "правильных" товаров, с которыми стоит быть осторожнее.

Соки в упаковках

  • содержат много сахара и почти не содержат клетчатки;

  • часто изготовлены из сырья сомнительного качества или концентратов;

  • резко повышают уровень глюкозы в крови.

Альтернатива: свежие фрукты или домашние соки с мякотью.

Йогурты с добавками

  • содержат сахар, ароматизаторы, загустители и красители;

  • снижают пользу пробиотиков;

  • могут вызывать набор веса и раздражение ЖКТ.

Альтернатива: натуральный несладкий йогурт с фруктами или ложкой мёда.

Зерновые батончики

  • много простых углеводов, мало клетчатки;

  • частые добавки: трансжиры и усилители вкуса;

  • нарушают уровень сахара в крови.

Альтернатива: орехи, семечки, яблоки — с учётом калорийности.

Салаты с готовыми соусами

  • магазинные заправки — это сахар, соль, эмульгаторы и усилители вкуса;

  • сводят на нет пользу овощей.

Альтернатива: заправки на основе оливкового масла, лимона и натуральных специй.

Обезжиренные продукты

  • зачастую содержат сахар и искусственные ароматизаторы;

  • производятся с дополнительной переработкой — фактически это уже полуфабрикат;

  • не дают насыщения.

Альтернатива: умеренное потребление натуральных жиров в составе полноценной пищи.

Орехи в глазури

  • содержат сахар, трансжиры, ароматизаторы;

  • становятся калорийной бомбой, провоцирующей перегрузку ЖКТ.

Альтернатива: сырые или слегка подсушенные орехи без добавок.

Постные заменители мяса

  • нередко включают много соли, консервантов, усилителей вкуса;

  • могут вызывать аллергию и тяжесть в животе.

Альтернатива: бобовые, курица, рыба или домашние вегетарианские блюда.

Как выбрать еду с умом

Даже полезные продукты могут стать вредными, если производитель поставил во главу угла срок хранения и вкус, а не питательную ценность. Читайте состав, избегайте сомнительных добавок и стремитесь к разнообразному, свежему и минимально обработанному рациону.

Уточнения

Зла́ки - семейство однодольных растений, к которому относятся такие известные и давно используемые в хозяйстве растения, как пшеница, рожь, овёс, рис, кукуруза, ячмень, просо, бамбук, сахарный тростник.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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