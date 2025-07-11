Как здоровое питание может вредить: 7 продуктов, от которых лучше отказаться

Мы живём в эпоху, когда советы о здоровом питании можно найти на каждом шагу. Но даже самые "правильные" продукты иногда оказываются далеко не тем, чем кажутся. Некоторые из них только прикрываются этикеткой "полезно", а на деле — перегружают организм, нарушают пищеварение и портят не только здоровье, но и внешний вид.
Диетолог Мария Капралова делится: иногда именно те продукты, которые мы покупаем с наилучшими намерениями, оказываются причиной сбоев в организме. Ниже — список популярных "правильных" товаров, с которыми стоит быть осторожнее.
содержат много сахара и почти не содержат клетчатки;
часто изготовлены из сырья сомнительного качества или концентратов;
резко повышают уровень глюкозы в крови.
Альтернатива: свежие фрукты или домашние соки с мякотью.
содержат сахар, ароматизаторы, загустители и красители;
снижают пользу пробиотиков;
могут вызывать набор веса и раздражение ЖКТ.
Альтернатива: натуральный несладкий йогурт с фруктами или ложкой мёда.
много простых углеводов, мало клетчатки;
частые добавки: трансжиры и усилители вкуса;
нарушают уровень сахара в крови.
Альтернатива: орехи, семечки, яблоки — с учётом калорийности.
магазинные заправки — это сахар, соль, эмульгаторы и усилители вкуса;
сводят на нет пользу овощей.
Альтернатива: заправки на основе оливкового масла, лимона и натуральных специй.
зачастую содержат сахар и искусственные ароматизаторы;
производятся с дополнительной переработкой — фактически это уже полуфабрикат;
не дают насыщения.
Альтернатива: умеренное потребление натуральных жиров в составе полноценной пищи.
содержат сахар, трансжиры, ароматизаторы;
становятся калорийной бомбой, провоцирующей перегрузку ЖКТ.
Альтернатива: сырые или слегка подсушенные орехи без добавок.
нередко включают много соли, консервантов, усилителей вкуса;
могут вызывать аллергию и тяжесть в животе.
Альтернатива: бобовые, курица, рыба или домашние вегетарианские блюда.
Даже полезные продукты могут стать вредными, если производитель поставил во главу угла срок хранения и вкус, а не питательную ценность. Читайте состав, избегайте сомнительных добавок и стремитесь к разнообразному, свежему и минимально обработанному рациону.
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