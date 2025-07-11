Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признаки свежих гребешков: при покупке обращаем внимание на внешний вид, запах и возраст
В России утвердили 50% скидку на госпошлину при дарении жилья близким
Мария Погребняк назло старшему сыну делает ему комнату в стиле радужных единорогов
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Лягушки на высоте 4 км: в Танзании нашли амфибий в экстремальных условиях
Макияж, который не доживает до обеда: почему даже с праймером всё плывёт
Тренер Кирсти Годс рекомендует упражнение для здоровья позвоночника и пресса
Опытные дачники выбирают именно июль для обрезки смородины
Зелёный узор с секретом: почему аглаонема считается особенным растением для дома

Иммунитет не от генетики: 5 вещей, которые делают те, кого не берет простуда

Физическая активность укрепляет иммунную систему
2:14
Здоровье

Наверняка у каждого есть такие знакомые — те самые "неубиваемые", которые не хватают ни простуду, ни грипп, даже если все вокруг лежат пластом. Кто-то считает это везением, но чаще всего всё куда прозаичнее: срабатывают простые, но устойчивые привычки, которые формируют крепкий иммунитет. И хорошая новость — этим привычкам можно научиться.

Женщина в полный рост делает боковую планку
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в полный рост делает боковую планку

Почему сон — главная броня иммунитета

Хронический недосып — верный путь к простудам. Исследования показывают: люди, которые спят меньше 7 часов в сутки, болеют чаще. Именно во сне организм восстанавливается, вырабатывает иммунные клетки и перерабатывает стресс. Золотое правило — минимум 8 часов сна ежедневно. Лучше с перерывом на вечерние экраны, зато с полноценной регенерацией.

Вакцина — не защита от всего, но важный щит

Прививка от гриппа — не гарантия, но отличная профилактика. Эффективность составляет 50-60%, и даже если инфекция всё-таки "пробьётся", симптомы будут значительно мягче. Главное — согласовать вакцинацию с терапевтом, особенно при наличии хронических заболеваний.

Отказ от курения — шаг к устойчивости

У курильщиков риск заболеть в два раза выше, чем у тех, кто не держит сигарету в руках. Это связано с постоянным раздражением дыхательных путей и снижением барьерной функции организма. Отказ от курения — шаг не только к иммунитету, но и к дыханию без хрипов каждое утро.

Движение — лучшая профилактика

Не обязательно становиться марафонцем. Регулярные физические упражнения - даже в формате прогулок, растяжек или зарядки по утрам — уже запускают процесс укрепления организма. Они улучшают кровообращение, работу лимфосистемы и активируют иммунный ответ.

И, да — смейся и общайся

Люди, которые легко вступают в диалог, чаще смеются и умеют переключаться на позитив — реже болеют. Смех и тёплое общение снижают уровень стресса и способствуют выработке иммуноглобулинов. А они — твоя армия на страже здоровья.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона
Новости спорта
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона Аудио 
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Садоводство, цветоводство
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц Аудио 
Максимальный ресурс двигателя по марке автомобиля — данные перекупщика
Авто
Максимальный ресурс двигателя по марке автомобиля — данные перекупщика Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Последние материалы
Тренер Кирсти Годс рекомендует упражнение для здоровья позвоночника и пресса
Опытные дачники выбирают именно июль для обрезки смородины
Зелёный узор с секретом: почему аглаонема считается особенным растением для дома
Как приготовить идеальное рагу: секреты венгерской кухни и бонус — классический рецепт
Королева Камилла и алкоголь: сын раскрыл детали на фоне конфликтов с Кейт Миддлтон
Подвеска выходит из строя без движения: почему машине нужен регулярный пробег
Аналитика NTech: почему черешня дорожает, а абрикосы дешевеют
Исследователи сообщили о самой крупной гадюке в истории наблюдений
Альпы без суеты: секретный курорт в часе от Мюнхена, где никто не торопится
Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности пельменей для пожилых людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.