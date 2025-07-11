Иммунитет не от генетики: 5 вещей, которые делают те, кого не берет простуда

Физическая активность укрепляет иммунную систему

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наверняка у каждого есть такие знакомые — те самые "неубиваемые", которые не хватают ни простуду, ни грипп, даже если все вокруг лежат пластом. Кто-то считает это везением, но чаще всего всё куда прозаичнее: срабатывают простые, но устойчивые привычки, которые формируют крепкий иммунитет. И хорошая новость — этим привычкам можно научиться.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в полный рост делает боковую планку

Почему сон — главная броня иммунитета

Хронический недосып — верный путь к простудам. Исследования показывают: люди, которые спят меньше 7 часов в сутки, болеют чаще. Именно во сне организм восстанавливается, вырабатывает иммунные клетки и перерабатывает стресс. Золотое правило — минимум 8 часов сна ежедневно. Лучше с перерывом на вечерние экраны, зато с полноценной регенерацией.

Вакцина — не защита от всего, но важный щит

Прививка от гриппа — не гарантия, но отличная профилактика. Эффективность составляет 50-60%, и даже если инфекция всё-таки "пробьётся", симптомы будут значительно мягче. Главное — согласовать вакцинацию с терапевтом, особенно при наличии хронических заболеваний.

Отказ от курения — шаг к устойчивости

У курильщиков риск заболеть в два раза выше, чем у тех, кто не держит сигарету в руках. Это связано с постоянным раздражением дыхательных путей и снижением барьерной функции организма. Отказ от курения — шаг не только к иммунитету, но и к дыханию без хрипов каждое утро.

Движение — лучшая профилактика

Не обязательно становиться марафонцем. Регулярные физические упражнения - даже в формате прогулок, растяжек или зарядки по утрам — уже запускают процесс укрепления организма. Они улучшают кровообращение, работу лимфосистемы и активируют иммунный ответ.

И, да — смейся и общайся

Люди, которые легко вступают в диалог, чаще смеются и умеют переключаться на позитив — реже болеют. Смех и тёплое общение снижают уровень стресса и способствуют выработке иммуноглобулинов. А они — твоя армия на страже здоровья.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

