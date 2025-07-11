Как любимая еда может подвести в старости — и почему симптомы проявляются слишком поздно

Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности пельменей для пожилых людей

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пельмени — одно из самых популярных и любимых блюд в России. Но с возрастом они могут стать не просто тяжёлой пищей, а реальной угрозой для здоровья. Особенно если кажется, что "всё в порядке" и проблем нет. Именно так начинается ситуация, которая может закончиться больничной койкой.

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Почему пельмени опасны в пожилом возрасте

По словам диетолога Елены Соломатиной, у пожилых людей употребление пельменей может спровоцировать резкое обострение заболеваний поджелудочной железы. Особенно это касается хронических панкреатитов и других скрыто протекающих нарушений.

"Увезут в больницу с острым приступом", — предупреждает специалист.

Даже если самочувствие стабильное, это не означает, что организм готов к тяжёлой еде. С возрастом дегенеративные изменения могут проходить бессимптомно, а переработка жирного мяса и теста требует усилий от всей пищеварительной системы.

А если человек считает себя здоровым

В таких случаях, по словам диетолога, возможны редкие поблажки. Но с оговорками:

"Если человек уверен, что пельмени для него безопасны, он может их есть, но не чаще двух раз в месяц",- говорит Соломатина

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

