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Гастроэнтеролог в шоке: эти продукты убивают ваш кишечник – полный список

Гастроэнтеролог Каландия: эти привычки питания разрушают микрофлору кишечника
2:21
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Шота Каландия предупредил о рисках, связанных с неправильными пищевыми привычками, которые могут привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Он отметил, что особенно опасны недостаток клетчатки и воды в рационе, а также избыток жирной и жареной пищи.

Семейное застолье
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семейное застолье

Клетчатка играет важную роль в поддержании здорового пищеварения, способствуя формированию мягкого стула и регулярной работе кишечника. Ее недостаток может привести к запорам и другим неприятным симптомам.

Врач также подчеркнул важность достаточного потребления воды для поддержания баланса в организме. Недостаток жидкости может вызвать обезвоживание, что затрудняет процесс пищеварения и негативно сказывается на общем состоянии организма, предупреждает Газета.Ru.

"Жирная пища, особенно содержащая насыщенные жиры и трансжиры, плохо переваривается и может провоцировать воспаление в кишечнике. Подобные продукты создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и повышают риск хронических заболеваний — таких как язвенная болезнь или колит", — сказал Каландия.

Каландия также обратил внимание на вред избыточного потребления сахара и рафинированных углеводов, которые нарушают баланс микрофлоры кишечника и способствуют развитию дисбактериоза, вздутия и синдрома раздраженного кишечника.

Гастроэнтеролог отметил, что алкоголь и кофеин могут раздражать слизистую оболочку кишечника и способствовать воспалению. Промышленные продукты с искусственными добавками, такими как консерванты, красители и усилители вкуса, также могут негативно влиять на здоровье ЖКТ.

В заключение, врач подчеркнул, что сбалансированное питание является основой здоровья всего организма. Он рекомендовал включать в рацион пребиотики и пробиотики для поддержания здоровой микрофлоры кишечника и укрепления его защитных функций.

Каландия подчеркнул, что состояние кишечника напрямую влияет на иммунитет, обмен веществ и настроение. Забота о здоровье кишечника так же важна, как и забота о сердце или печени, для поддержания общего благополучия.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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