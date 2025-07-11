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Вы проснулись с тяжёлой головой? Виной может быть не только количество алкоголя

Алкогольные коктейли вызывают резкую нагрузку на весь организм
2:16
Здоровье

Праздники — это весело, шумно и до поздней ночи. Но у этого веселья есть теневая сторона: утро после. И не важно, когда именно вы проснётесь — проблема не во времени, а в том, как вы будете себя чувствовать. Иногда человек не может даже встать с кровати: слабость, тревожность, давление, будто организм сдал все позиции.

Шампанское
Фото: flickr.com by Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шампанское

Напитки, после которых похмелье гарантировано

Чтобы не проснуться разбитым и без сил, стоит внимательнее отнестись к выбору праздничных напитков. Вот список тех, что чаще всего становятся причиной тяжёлого утреннего состояния.

1. Алкогольные коктейли

Не важно, с чем именно они смешаны — с соком, сиропом, газировкой или даже молоком. В любом случае коктейли:

  • резко поднимают уровень сахара в крови,

  • создают чрезмерную нагрузку на печень,

  • учащают пульс,

  • дезориентируют нервную систему.

Организм буквально работает на пределе, пытаясь вывести сложную смесь из компонентов, часть из которых он вообще не умеет правильно расщеплять.

2. Виски

Даже самые благородные сорта с выдержкой не спасают от последствий. Виски содержит остатки продуктов брожения и ферментов, усиливающих нагрузку на печень и мозг.

Результат наутро:

  • тревожность,

  • раздражительность,

  • подавленное настроение,

  • отсутствие мотивации даже встать с постели.

3. Водка

Классика жанра. Формально — один из "чистых" алкогольных напитков. Но:

  • высокая концентрация спирта,

  • особенно в сочетании с газировкой,

  • ускоренное опьянение за счёт углекислоты,

  • перегрузка сосудов и органов.

Резкое действие, быстрое опьянение — и такой же тяжёлый отходняк.

4. Алкоголь + энергетик

Опасная комбинация, которую до сих пор недооценивают. Кофеин + спирт = обманутый мозг:

  • притупляется чувство опьянения,

  • человек выпивает больше, чем планировал,

  • резко повышается ЧСС,

  • возрастает риск панических атак и аритмии.

Мозг думает, что "всё под контролем", но тело с ним категорически не согласно.

Уточнения

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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