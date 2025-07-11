Вы проснулись с тяжёлой головой? Виной может быть не только количество алкоголя

Алкогольные коктейли вызывают резкую нагрузку на весь организм

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Праздники — это весело, шумно и до поздней ночи. Но у этого веселья есть теневая сторона: утро после. И не важно, когда именно вы проснётесь — проблема не во времени, а в том, как вы будете себя чувствовать. Иногда человек не может даже встать с кровати: слабость, тревожность, давление, будто организм сдал все позиции.

Фото: flickr.com by Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шампанское

Напитки, после которых похмелье гарантировано

Чтобы не проснуться разбитым и без сил, стоит внимательнее отнестись к выбору праздничных напитков. Вот список тех, что чаще всего становятся причиной тяжёлого утреннего состояния.

1. Алкогольные коктейли

Не важно, с чем именно они смешаны — с соком, сиропом, газировкой или даже молоком. В любом случае коктейли:

резко поднимают уровень сахара в крови,

создают чрезмерную нагрузку на печень,

учащают пульс,

дезориентируют нервную систему.

Организм буквально работает на пределе, пытаясь вывести сложную смесь из компонентов, часть из которых он вообще не умеет правильно расщеплять.

2. Виски

Даже самые благородные сорта с выдержкой не спасают от последствий. Виски содержит остатки продуктов брожения и ферментов, усиливающих нагрузку на печень и мозг.

Результат наутро:

тревожность,

раздражительность,

подавленное настроение,

отсутствие мотивации даже встать с постели.

3. Водка

Классика жанра. Формально — один из "чистых" алкогольных напитков. Но:

высокая концентрация спирта,

особенно в сочетании с газировкой,

ускоренное опьянение за счёт углекислоты,

перегрузка сосудов и органов.

Резкое действие, быстрое опьянение — и такой же тяжёлый отходняк.

4. Алкоголь + энергетик

Опасная комбинация, которую до сих пор недооценивают. Кофеин + спирт = обманутый мозг:

притупляется чувство опьянения,

человек выпивает больше, чем планировал,

резко повышается ЧСС,

возрастает риск панических атак и аритмии.

Мозг думает, что "всё под контролем", но тело с ним категорически не согласно.

Уточнения

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

