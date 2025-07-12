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Есть шанс забыть о молоке и яйцах — но не о рыбе: какие аллергены уходят с возрастом, а какие остаются навсегда

Аллерголог Станислав Палецкий объяснил, при каких продуктах пищевая аллергия сохраняется на всю жизнь
1:49
Здоровье

Перспективы выздоровления при пищевой аллергии существенно зависят от типа аллергена и возраста пациента. У детей раннего возраста, особенно в возрасте до 5-7 лет, аллергия на такие продукты, как молоко, яйца, пшеница и соя, часто проходит самостоятельно. Это связано с естественным созреванием иммунной системы и пищеварительного тракта.

Сумка авоська
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Сумка авоська

Однако, по словам аллерголога-иммунолога Станислава Палецкого из Центра молекулярной диагностики CMD Подольск, если у ребенка возникает аллергия на арахис, орехи, рыбу, морепродукты или кунжут, прогноз менее благоприятный. В таких случаях аллергия может сохраняться на протяжении всей жизни, и лишь в редких случаях (менее 20%) происходит перерастание.

Для лечения пищевой аллергии существует несколько методов. Один из них — оральная иммунотерапия (ОИТ), которая включает постепенное введение микродоз аллергена под строгим медицинским контролем. Цель этого метода — повысить порог чувствительности к аллергену и предотвратить тяжелые реакции. ОИТ требует длительного, часто пожизненного приема поддерживающей дозы и не является полным излечением, пишет Газета.Ru.

Кроме того, существуют биологические препараты, которые блокируют ключевые молекулы аллергического воспаления. Они помогают снизить риск реакций во время ОИТ, но не предназначены для полного излечения от пищевой аллергии.

Еще один подход, который может способствовать развитию толерантности к продуктам, таким как молоко и куриное яйцо, — это термическая обработка. Она изменяет структуру белков в этих продуктах, что может уменьшить их аллергенность.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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