Продукт, который лучше работает перед тренировкой, чем даже спортивные добавки

Пить кофе по утрам — привычка миллионов. Но мало кто задумывается, что чашка эспрессо на пустой желудок может принести не бодрость, а проблемы. Раздражённый желудок, скачки давления, повышенный уровень кортизола — не совсем то, чего ждёшь от "пробуждения".
Учёные из Университета Аппалачи (США) выяснили, что банан — это не просто перекус, а полноценная альтернатива синтетическим энергетикам. Согласно исследованию, два банана дают тот же эффект, что и банка энергетического напитка - но без побочных эффектов.
В чём секрет?
Банан содержит:
витамины группы B,
калий,
триптофан — аминокислоту, влияющую на настроение и сон,
натуральный сахар, который усваивается плавно и не даёт резкого скачка глюкозы.
В отличие от кофе и энергетиков, банан даёт мягкий, но стабильный прилив энергии на протяжении всего дня. Эффект спадает постепенно, не вызывая упадка сил.
Наибольшую пользу бананы приносят:
перед тренировкой,
перед физической нагрузкой,
вместо сладкого перекуса днём,
при утренней вялости — особенно натощак.
Особый бонус — недозрелые бананы работают даже эффективнее. В них выше концентрация резистентного крахмала, который дольше переваривается и надолго обеспечивает чувство энергии.
Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).
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