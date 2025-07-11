Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летняя жара: как охладить квартиру с помощью простых лайфхаков
Эта страна неожиданно победила в рейтинге самых вежливых водителей Европы
НАТО инвестировало €12 млн в норвежский стартап Kongsberg Ferrotech для защиты подводных трубопроводов
Темный оттенок и блестящая кора: признаки, что дрова пока не готовы к использованию
Сыновья Айзы представляют Индонезию на международной олимпиаде по математике
Верните волосы к жизни: секреты экстренного восстановления после отпуска
Кофейный пирог с кремом из сметаны: быстрый десерт из простых ингредиентов
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
11 удивительных фактов об акулах: от чувствительности к электричеству до тонического сна

Продукт, который лучше работает перед тренировкой, чем даже спортивные добавки

Два банана дают эффект, как одна банка энергетика
1:33
Здоровье

Пить кофе по утрам — привычка миллионов. Но мало кто задумывается, что чашка эспрессо на пустой желудок может принести не бодрость, а проблемы. Раздражённый желудок, скачки давления, повышенный уровень кортизола — не совсем то, чего ждёшь от "пробуждения".

Работа "Комик"
Фото: Sotheby’s by Maurizio Cattelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работа "Комик"

Банан вместо банки энергетика

Учёные из Университета Аппалачи (США) выяснили, что банан — это не просто перекус, а полноценная альтернатива синтетическим энергетикам. Согласно исследованию, два банана дают тот же эффект, что и банка энергетического напитка - но без побочных эффектов.

В чём секрет?

Уникальный состав и долгий эффект

Банан содержит:

  • витамины группы B,

  • калий,

  • триптофан — аминокислоту, влияющую на настроение и сон,

  • натуральный сахар, который усваивается плавно и не даёт резкого скачка глюкозы.

В отличие от кофе и энергетиков, банан даёт мягкий, но стабильный прилив энергии на протяжении всего дня. Эффект спадает постепенно, не вызывая упадка сил.

Когда банан работает лучше всего

Наибольшую пользу бананы приносят:

  • перед тренировкой,

  • перед физической нагрузкой,

  • вместо сладкого перекуса днём,

  • при утренней вялости — особенно натощак.

Особый бонус — недозрелые бананы работают даже эффективнее. В них выше концентрация резистентного крахмала, который дольше переваривается и надолго обеспечивает чувство энергии.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации
Мир. Новости мира
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации Аудио 
Популярное
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Темный оттенок и блестящая кора: признаки, что дрова пока не готовы к использованию
Сыновья Айзы представляют Индонезию на международной олимпиаде по математике
Верните волосы к жизни: секреты экстренного восстановления после отпуска
Кофейный пирог с кремом из сметаны: быстрый десерт из простых ингредиентов
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Два банана дают эффект, как одна банка энергетика
11 удивительных фактов об акулах: от чувствительности к электричеству до тонического сна
Открытие на Марсе: сеть древних рек указывает на наличие осадков
Как преодолеть застой в похудении: рекомендации по питанию, сну и активности
Почему пожелтела картофельная ботва и что с этим делать — важный совет перед сбором урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.