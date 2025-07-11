Продукт, который лучше работает перед тренировкой, чем даже спортивные добавки

Два банана дают эффект, как одна банка энергетика

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пить кофе по утрам — привычка миллионов. Но мало кто задумывается, что чашка эспрессо на пустой желудок может принести не бодрость, а проблемы. Раздражённый желудок, скачки давления, повышенный уровень кортизола — не совсем то, чего ждёшь от "пробуждения".

Фото: Sotheby’s by Maurizio Cattelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа "Комик"

Банан вместо банки энергетика

Учёные из Университета Аппалачи (США) выяснили, что банан — это не просто перекус, а полноценная альтернатива синтетическим энергетикам. Согласно исследованию, два банана дают тот же эффект, что и банка энергетического напитка - но без побочных эффектов.

В чём секрет?

Уникальный состав и долгий эффект

Банан содержит:

витамины группы B,

калий,

триптофан — аминокислоту, влияющую на настроение и сон,

натуральный сахар, который усваивается плавно и не даёт резкого скачка глюкозы.

В отличие от кофе и энергетиков, банан даёт мягкий, но стабильный прилив энергии на протяжении всего дня. Эффект спадает постепенно, не вызывая упадка сил.

Когда банан работает лучше всего

Наибольшую пользу бананы приносят:

перед тренировкой,

перед физической нагрузкой,

вместо сладкого перекуса днём,

при утренней вялости — особенно натощак.

Особый бонус — недозрелые бананы работают даже эффективнее. В них выше концентрация резистентного крахмала, который дольше переваривается и надолго обеспечивает чувство энергии.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

